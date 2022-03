1 La lettera di scuse di Clarissa Selassié

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip si è parlato dello sfogo di Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli e il programma. Alfonso Signorini ha fatto sapere che la Princess ha scritto una lettera di scuse nei confronti della cantante lirica, verso il GF e il pubblico a Casa. Così ha lasciato scorrere le immagini e le parole della giovane:

“Ciao a tutti. Scrivo rammaricata per chiarire alcuni aspetti. Dopo l’ultima puntata non è uscito il meglio di me e questo mi dispiace molto. Ma il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi, che pensavo restasse solo sui miei social. Mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate, perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone”.

Ha scritto Clarissa Selassié, per poi rivolgersi direttamente a Katia Ricciarelli e a tutte le persone coinvolte dalle sue parole:

“E io, nonostante tutto, non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita da alcuni epiteti. Chiedo scusa per le eccessive parolacce al conduttore, al Grande Fratello e al pubblico, ma non c’era alcuna intenzione di cattiveria. Un semplice sfogo di una ragazza giovane, che deve abituarsi ad avere a che fare con un pubblico così vasto. Vi abbraccio. Ci vediamo giovedì.

Vostra Clary”, ha scritto Clarissa Selassié. Dichiarazioni che, come vediamo, Katia Ricciarelli ha ascoltato in rigoroso silenzio.

Questo dunque il contenuto della lettera scritto da Clarissa Selassié e che coinvolge anche Katia Ricciarelli, la quale però non sembra esserne per nulla soddisfatta, anzi. Ecco cosa ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo a riguardo…