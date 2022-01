1 Il gesto di Katia Ricciarelli

Negli ultimi giorni a far discutere il web è stata Katia Ricciarelli. Come ben sappiamo ormai da tempo la cantante lirica si sta scontrando non solo con le Principesse Selassié, ma anche con altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Alcuni suoi commenti tuttavia hanno dato il via a una lunga polemica, e per questo motivo numerosi utenti sui social hanno chiesto la squalifica per la Ricciarelli. Tuttavia, stando a quello che emerge, sembrerebbe che gli autori del reality show non siano intenzionati a cacciare Katia, che avrebbe dunque modo di continuare il suo percorso all’interno della casa.

In queste ore tuttavia è accaduto dell’altro che ha fatto nuovamente protestare il web. Questa mattina infatti la Ricciarelli avrebbe negato il saluto a Jessica Selassié. Come si evince nel video in questione, la Principessa dopo essersi svegliata ha raggiunto la veranda, dove c’erano proprio la cantante a Manila Nazzaro a chiacchierare.

Jessica a quel punto ha dato il buongiorno alle due, ma mentre l’ex Miss Italia aveva già salutato in precedenza la Selassié, Katia Ricciarelli è rimasta in silenzio, evitando dunque di salutare la sua coinquilina. Naturalmente il gesto della cantante non è passato inosservato e sui social gli utenti hanno iniziato nuovamente a protestare per i suoi atteggiamenti.

Vabbè katia è irrecuperabile, ma Manila con questo gf si è letteralmente bruciata pic.twitter.com/ayqXsGjvLq — 👼🏼claudia👼🏼 (@implacata) January 7, 2022

Nel mentre in queste ore a voler proteggere Katia dalle prossime nomination è stata Valeria Marini. Rivediamo cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.