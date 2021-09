1 L’epic fail di Khaby Lame

Come ormai ben sappiamo la celebrità del momento è Khaby Lame. Il giovane influencer, che come è noto ha inizialmente spopolato su TikTok, a oggi è uno dei nomi più amati del web e inaspettatamente è diventato l’italiano più seguito su Instagram! Solo qualche mese fa infatti Lame ha superato nientemeno che Chiara Ferragni, raggiungendo numeri da capogiro. Ma non solo. Come se non bastasse infatti solo qualche settimana Khaby ha superato su Instagram anche la regina indiscussa di TikTok, Charli D’Amelio, conquistando così un nuovo record. Negli ultimi mesi dunque l’influencer è diventato una vera star, e sono così arrivati anche i primi riconoscimenti.

Tutti infatti vogliono collaborare con Lame in questo periodo, e il tiktoker è anche corteggiato dal mondo della moda. Proprio in questi giorni a Milano si sta svolgendo la Fashion Week, uno degli eventi più importanti dell’anno, e come sempre nel capoluogo lombardo sono arrivati i nomi più celebri del mondo dello spettacolo internazionale, tra cui Dua Lipa, Bella Thorne, Gigi Hadid, Irina Shayk, Niall Horan e tanti altri.

A sorpresa così a sfilare per l’evento di Boss, che ha messo in piedi uno show con tanto di mascotte e cheerleaders, è stato anche Khaby Lame. L’influencer, salito in passerella dopo Gigi Hadid, è però stato protagonista di un momento esilarante, che non è passato inosservato. Mentre lasciava il campo infatti Khaby ha fatto una giravolta su sé stesso, senza accorgersi però di aver perso il telefono! Lo smartphone è infatti scivolato dalla tasca di Lame e inizialmente il tiktoker non si è reso conto dell’epic fail (minuto 0.30 del video).

Naturalmente poco dopo Khaby ha ritrovato il suo cellulare e tutto si è risolto per il meglio. Nel mentre qualche settimana fa Lame ha parlato del suo inaspettato successo, menzionando anche la stessa Chiara Ferragni. Rivediamo le sue parole in merito.