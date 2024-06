Matilde Brandi spiazza Vladimir Luxuria e i due opinionisti in diretta: “Mi fate da testimoni di nozze?”

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Giugno 2024

Isola dei Famosi

In studio Matilde Brandi ha chiesto a Vladimir Luxuria e gli opinionisti di averli come suoi testimoni di nozze

Arrivata in studio a L’Isola dei Famosi, a un passo dal raggiungimento della finale, Matilde Brandi ha chiesto ufficialmente a Vladimir Luxuria di poterla avere come testimone di nozze. Invito che ha poi aperto anche a Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Isola, Matilde Brandi spiazza tutti

Si sono chiusi i battenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che ha visto la vittoria di Aras Şenol, il quale ha deciso di devolvere parte dei montepremi alla fondazione Giulia Cecchettin. Un gesto nobile da parte sua, che ha commosso il pubblico. Altro momento molto emozionante è stato l’ingresso di Matilde Brandi in studio.

La showgirl ha lasciato il programma a un passo dalla finale e in puntata ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sui finalisti. Da Alvina a Samuel e non solo! Insomma ne ha avute un po’ per tutti! Momento indimenticabile è arrivato però quando il suo compagno Francesco, nonché futuro marito dopo la proposta a L’Isola dei Famosi, le ha fatto una sorpresa in studio.

Matilde Brandi ha ricevuto un bel mazzo di rose rosse da parte di Francesco e l’intenzione di impegnarsi affinché possano convolare a nozze quanto prima. Vladimir Luxuria ha quindi messo subito alle strette la coppia e ha voluto sapere quando si terrà il matrimonio. I due si sono guardati e poi hanno fatto sapere che il loro desiderio è quello di sposarsi entro il 2025.

Noi, come Vladi, siamo qui per farci i fatti vostri! 😂#Isola pic.twitter.com/KNbXGowcB5 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Fatto questo, poco dopo, Matilde Brandi ha spiazzato la conduttrice Vladimir Luxuria. Le ha chiesto pubblicamente di averla come testimone di nozze. La conduttrice è rimasta spiazzata, ha accettato, ma ha voluto sapere “quando” arriverà questo momento:

“Anzi esagero! Se ne possono avere tre di testimoni di nozze? Anche Sonia e Dario”, ha aggiunto Matilde Brandi, provocando un sorriso nei volti dei due opinionisti.

UFFICIALE! ⚠️

Vladimir, Sonia e Dario sono i prossimi testimoni di Matilde e Francesco!#Isola pic.twitter.com/dOuIPLElo3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Matilde Brandi dunque a sorpresa ha fatto questa richiesta speciale a Vladimir Luxuria e ai due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Non ci resta che attendere il giorno del matrimonio a questo punto e rinnovare i nostri auguri a lei e al suo futuro sposo.