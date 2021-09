1 Il gesto di Kim Kardashian e Kanye West

Sono ormai anni che Kim Kardashian e Kanye West sono una delle coppie più amate e seguite del web. I due, insieme dal 2012, si sono sposati solo due anni più tardi e dal loro amore sono nati ben quattro figli, North, Saint West, Chicago e Psalm West, questi ultimi due nati tramite madre surrogata. Nulla sembrava poter scalfire la felicità della modella e del rapper, tuttavia qualche mese fa è arrivata una notizia che ha lasciato il mondo intero senza parole. Inaspettatamente infatti Kim e Kanye hanno annunciato la separazione ufficiale, e attualmente la coppia sta divorziando. Ciò nonostante la Kardashian e West sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene dei loro figli.

I due nel mentre poche ore fa hanno preso parte al Met Gala 2021, il tradizionale evento di beneficenza il cui scopo è quello di raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City. Come è ben noto all’evento, che ogni anno ha un tema e un dress code differente, giungono sempre le più importanti celebrità americane, e non solo, e ad attirare sempre l’attenzione del mondo intero sono i look che i Vip decidono di indossare.

Quando così Kim Kardashian e Kanye West sono giunti sul red carpet del Met Gala col volto interamente coperto l’attenzione si è immediatamente focalizzata sulla coppia. Ma perché i due hanno optato per un simile outfit che in queste ore sta facendo discutere i social? Come svela Webboh, sembrerebbe che tale scelta sia legata alla promozione dell’ultimo album del rapper, Donda, rilasciato lo scorso 29 agosto.

Kim infatti diverse volte ha optato per look simili durante il lancio di altri dischi del suo ex marito. Che dunque la decisione della coppa di mostrarsi col volto coperto sia proprio una questione di marketing? Nel mentre in occasione dell’uscita di Donda non è mancata la polemica, e West ha fatto un lungo sfogo sui social. Rivediamo tutto quello che è accaduto.