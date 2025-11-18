Dopo aver condiviso un video-diario sui suoi profili social, in cui la vediamo anche in lacrime, Kim Kardashian rivela di non aver superato l’esame di abilitazione da avvocato. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Le lacrime di Kim Kardashian

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Kim Kardashian. La celebre imprenditrice ha infatti deciso di condividere sui suoi profili social un video-diario che testimonia alcuni dei momenti salienti delle due settimane antecedenti all’esame di abilitazione da avvocato. Nel lunghissimo video l’influencer mostra gli alti e bassi del suo percorso e non manca anche una parte in cui la vediamo in preda a una crisi di pianto. Proprio durante il difficile momento di sconforto, la Kardashian ha affermato:

“Sono così stanca. Ad ogni passo in avanti che faccio è come se succedesse qualcosa che cerca di impedirmi di farlo. È come se una parte di me volesse fermarsi. Mi sento come se il cervello stesse per esplodere, ma ho ancora così tanto da fare”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni torna single? Sarebbe finita con Giovanni Tronchetti Provera

La clip termina però con un’amara notizia. Kim Kardashian fa infatti rivelato che lo scorso 7 novembre ha appreso di non aver superato l’esame di abilitazione da avvocato. A riguardo l’imprenditrice, che ha fatto sapere che continuerà a provarci, ha dichiarato:

“Ho condiviso così tanto di questo viaggio con voi e quest’estate ho documentato alcuni momenti delle ultime due settimane di studio: alti, bassi e tutto ciò che c’è in mezzo. Il 7 novembre ho scoperto di non aver superato l’esame di abilitazione. È stato deludente, ma non era la fine. Questo sogno significa troppo per me da cui allontanarmi, quindi continuerò a studiare, a imparare e continuerò fino a quando non ci arrivo”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.