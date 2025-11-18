Stando a quanto si mormora in queste ore, sarebbe scoppiata una crisi tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. Cosa starebbe accadendo tra i due volti di Amici di Maria De Filippi.

Le news su Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Chi segue il mondo di Amici di Maria De Filippi conosce bene i nomi di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due ballerini, come è noto, si sono conosciuti e innamorati 10 anni fa e da quel momento hanno dato il via a una bellissima storia d’amore. Nel 2022, come se non bastasse, è nato il primo figlio della coppia, Romeo Maria, che ha allargato la famiglia. Nonostante sembrasse che tra Giulia e Marcello tutto stesse procedendo a meraviglia, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web e ha fatto preoccupare i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando ad alcune voci di corridoio, al momento non confermate, tra la Pauselli e Sacchetta sarebbe scoppiata un’inaspettata crisi. La prima a riportare le indiscrezioni è stata Deianira Marzano, che ha fatto sapere che i due avrebbero deciso di prendersi dello spazio da dedicare a sé stessi. Ma non è finita qui. Successivamente a intervenire è stato Gabriele Parpiglia, che ha raccontato che la coppia sarebbe dovuta partire per un viaggio a New York, che sarebbe stato tuttavia annullato.

Ad alimentare i gossip sulla presunta crisi tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono poi stati gli amici di Radio 105, che hanno fatto sapere che i due avrebbero deciso di mettere in pausa momentaneamente la loro relazione per ritrovare l’armonia. Attualmente però, stando a quanto riferito, i rapporti tra i ballerini sarebbero cordiali, con l’obiettivo, naturalmente, di tutelare il piccolo Romeo Maria.

A oggi tuttavia i diretti interessati non hanno confermato le voci di corridoio sul loro conto. Al momento dunque vi invitiamo a prendere i pettegolezzi con le pinze, in attesa di news ufficiali.

