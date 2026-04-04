Kimi Antonelli chi è, altezza, dove abita, età e genitori: il profilo del giovane talento italiano che sta emergendo e trionfando in Formula 1.

Chi è Kimi Antonelli, altezza, dove abita, età e genitori: sono queste le informazioni più cercate sul giovane pilota bolognese classe 2006 che sta rapidamente emergendo nel panorama della Formula 1. Figlio di Marco Antonelli, Kimi si è costruito una carriera nel motorsport fin da giovanissimo, distinguendosi per talento, velocità e maturità. Oggi, nonostante la giovane età, è già protagonista nel mondiale, attirando grande attenzione per i suoi risultati e per il suo percorso in continua crescita.

Kimi Antonelli: un talento italiano che riscrive la storia della Formula 1

Il 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli ha riportato il tricolore sul gradino più alto della Formula 1, imponendosi nel Gran Premio di Cina a Shanghai al volante della Mercedes. Un risultato che ha trovato conferma appena due settimane più tardi a Suzuka, in Giappone, consolidando una crescita rapida e già ricca di primati. Tra questi spicca quello di poleman più giovane della storia, segno di un percorso che, pur breve, è già costellato di traguardi significativi. Il suo nome è oggi simbolo di una nuova generazione di piloti capaci di emergere con tempi e modalità sorprendenti.

Dal percorso nelle categorie giovanili all’ascesa in Formula 1: chi è Kimi Antonelli

Nato a Bologna il 25 agosto 2006, il pilota è cresciuto in un contesto fortemente legato al motorsport. Figlio di Marco Antonelli, ha respirato fin da piccolo l’ambiente delle corse, sviluppando precocemente talento e determinazione. Il suo percorso nelle categorie minori è stato rapido e dominante: successi nei kart, titoli in Formula 4 e affermazioni nelle competizioni regionali e internazionali hanno costruito una base solida per l’approdo alla massima serie. Nel 2022 e 2023 ha conquistato numerosi campionati, imponendosi come uno dei prospetti più promettenti del panorama automobilistico.

L’ingresso nel programma giovani della Mercedes-AMG Petronas, guidato da Toto Wolff, ha rappresentato una svolta decisiva. Antonelli ha debuttato in Formula 1 nel 2025, chiudendo una stagione d’esordio con risultati notevoli, tra cui un settimo posto mondiale e 150 punti. Nel 2026 ha ulteriormente alzato il livello: la pole position in Cina lo ha reso il più giovane di sempre a partire davanti a tutti, superando il primato di Sebastian Vettel. Nella stessa stagione, la vittoria a Shanghai lo ha consacrato come il primo italiano a trionfare in gara dopo Giancarlo Fisichella, protagonista nel 2006.

Kimi Antonelli, chi è il pilota di F1: curiosità, vita personale e prospettive future

Il nome completo, Andrea Kimi Antonelli, ha un’origine curiosa: “Kimi” non sarebbe un omaggio al pilota finlandese Räikkönen, ma una scelta dettata da motivazioni estetiche e sonore, come “suonasse bene col cognome”. Cresciuto tra Bologna e San Marino, dove oggi risiede anche per ragioni legate all’attività della squadra di famiglia, Antonelli mantiene un forte legame con le sue origini.

Oltre alla pista, ha avuto anche una breve esperienza nel cinema con un cameo nel film Veloce come il vento di Matteo Rovere. Il suo talento fu notato precocemente anche da figure come Enrico Bertaggia, che contribuì insieme ad altri a indirizzare il suo percorso verso l’Academy Mercedes. Oggi Antonelli è considerato uno dei volti più promettenti del motorsport mondiale, con un presente già competitivo e un futuro che lascia intravedere ambizioni da protagonista nella lotta al titolo iridato.

Recentemente è tornato single: Kimi Antonelli ed Eliska Babickova hanno concluso la loro relazione. La 20enne ceca, ex promessa del karting, ha annunciato la rottura tramite un video sui social, dopo oltre due anni insieme. Ha spiegato che già nel mese di febbraio entrambi stavano cercando di capire la direzione della relazione: “Non eravamo molto sicuri sul punto dove eravamo nella nostra relazione, ecco perché non ne ho parlato prima“. Sulle cause della separazione è stata diretta: “Sono stata io a mettere fine alla relazione, perché sentivo che non eravamo più allineati nelle nostre vite personali e in ciò che volevamo per il nostro futuro“. Ha inoltre aggiunto: “I nostri valori erano molto diversi“. Infine, ha voluto smentire le speculazioni su possibili terze persone: “Non c’è stato nessun dramma, nessun altro uomo, nessun’altra donna coinvolta, nessun tradimento. Penso sia del tutto sbagliato presumere questo, perché non rappresenta me e Kimi come persone“.