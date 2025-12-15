Australia sotto attacco: attentato antisemita durante la Chanukkah, salgono le vittime

Strage a Bondi Beach: la ricostruzione dei fatti

Domenica 14 dicembre, alle 18:45 ora locale, la celebrazione della Chanukkah organizzata sulla spiaggia di Bondi Beach si è trasformata in un incubo. Circa mille persone erano riunite per la festa quando due uomini armati, vestiti di nero, hanno aperto il fuoco da una passerella che conduce alla spiaggia.

La sparatoria è durata diversi minuti. Testimoni parlano di urla, panico, persone in fuga lungo la battigia e nelle strade circostanti, lasciando a terra borse, passeggini, effetti personali. Le autorità australiane hanno definito l’episodio un attacco terroristico contro la comunità ebraica.

Il bilancio dell’attentato: vittime e feriti

Il bilancio provvisorio è di almeno sedici morti e oltre quaranta feriti, di età compresa tra i 10 e gli 87 anni. Tre i minorenni ricoverati. Due agenti di polizia sono rimasti gravemente feriti durante l’intervento.

Tra le vittime identificate figurano il rabbino Eli Schlanger, impegnato nell’organizzazione dell’evento, una bambina di 12 anni, un sopravvissuto all’Olocausto, Alex Kleytman, oltre a un cittadino francese e uno israeliano.

Chi sono gli attentatori di Bondi Beach

Secondo quanto riferito dalla polizia del New South Wales, gli autori dell’attacco sono padre e figlio. Il padre, 50 anni, commerciante di armi da fuoco con sei armi legalmente registrate, è stato ucciso sul posto dalle forze dell’ordine.

Il figlio, 24 anni, identificato come Naveed Akram, è ricoverato in condizioni critiche ma stabili, sotto custodia della polizia. Le autorità hanno confermato che uno degli aggressori era noto ai servizi di sicurezza australiani, pur non essendo considerato una minaccia imminente. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e disinnescati ordigni rudimentali collegati all’attacco.

L’uomo che ha fermato uno dei killer

Durante la sparatoria, un uomo ha affrontato uno degli attentatori alle spalle, riuscendo a strappargli il fucile dalle mani. Si tratta di Ahmed al-Ahmed, 43 anni, proprietario di un chiosco di frutta a Sydney.

Colpito due volte, al braccio e alla mano, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. Le autorità australiane hanno riconosciuto che il suo gesto ha salvato numerose vite.

Klaus Davi: le parole sulla strage

Raggiunto da Novella 2000, il giornalista, opinionista e saggista svizzero Klaus Davi ha commentato l’attentato:

«Purtroppo, è stato un evento che nessuno avrebbe mai voluto succedesse, ma era ampiamente prevedibile. In Australia, perché c’erano state molte avvisaglie, sinagoghe bruciate, persone inseguite per strada, attentati a ristoranti ebraici, ma purtroppo è indicativo di un clima d’odio alimentato anche da una parte politica che non ha voluto comunque fare i conti con il 7 ottobre, con la strage del 7 ottobre, di quello che ha causato la rimossa e l’ha ignorata. L’auspicio è che questa cosa non si ripeta in Italia e in Europa, noi abbiamo forze dell’ordine dell’intelligenza eccezionale, ma comunque gli eventi della comunità sono tanti e quindi non è facile, bisogna agire a livello giudiziario, a livello di prevenzione, ma anche a livello culturale, quindi l’appello è a tutte le forze politiche di responsabilizzarsi sul tema dell’antisemitismo».