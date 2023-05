“Kledi Kadiu è morto”: la fake news fa il giro del web e lui replica

NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

La replica di Kledi Kadiu alla finta notizia sulla sua morte

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Kledi Kadiu. Come tutti ben sappiamo il ballerino è diventato noto ai più anni fa, grazie al suo ruolo di professore di danza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, e da quel momento è diventato uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Tuttavia in questi giorni alcune fake news hanno travolto Kadiu. Sul web si è infatti parlato della presunta morte di Kledi, e in breve la notizia ha fatto il giro dei social, facendo preoccupare gli utenti. Quando però la presunta scomparsa del ballerino si è fatta sempre più insistente, l’ex volto del talent show di Canale 5 è stato costretto a intervenire, smentendo ufficialmente la sua morte. Queste le sue dichiarazioni:

“Si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po’ triste, però io sto bene. Qui scrivono che me ne sono andato… Non ho capito dove! Sono morto? No. Sono andato via dall’Italia?”.

Ma non è finita qui. Pochi minuti dopo infatti Kledi Kadiu è stato costretto nuovamente a intervenire. A quel punto così il ballerino ha pubblicato un video sui social, durante il quale ha fatto un duro sfogo. Queste le sue parole:

“Buon pomeriggio a tutti, faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo per colpa un po’ di articoli che stanno uscendo da ieri sera, dai titoli un po’ ambigui e non carini. Certamente si fa qualsiasi cosa per un click in più ma è davvero triste, però io sto bene, mi sono grattato un po’ di volte e basta. Sono i titoli trappola e ormai lo fanno con tutti… Nessuno viene risparmiato”.

I fan dunque possono stare sereni: Kledi Kadiu sta bene, e al momento si sta concentrando sui suoi prossimi progetti professionali.