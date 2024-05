Silvia Toffanin incalza Martina su Kumo: “Sicura non ci sia nulla?”, la cantante vuota il sacco

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

Amici 23 verissimo

C’è del tenero tra Martina e Kumo di Amici 23? Silvia Toffanin ha incalzato la cantante a Verissimo: “Sicura non ci sia nulla?”. La cantante ha quindi vuotato il sacco e svelato come stanno realmente le cose.

Amici 23, Martina parla di Kumo

In mezzo al caos generale dell’Eurovision Song Contest, oggi su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata di Verissimo! Dalla coppia formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Tommaso Stanzani, tanti gli ospiti che si sono raccontati in trasmissione. E c’è stato spazio anche per l’ex di Amici 23, Martina Giovannini.

La cantante, eliminata a un passo dalla finale del talent show, ha avuto modo di realizzare l’intervista nel programma di Silvia Toffanin. La conduttrice ha cercato di indagare sul rapporto tra l’artista e un altro ex allievo della scuola, ovvero Kumo. Si è pensato infatti che tra i due ci fosse qualcosa, dato il feeling creato.

Si era notato qualcosa, ma non al punto che si potesse parlare di una love story. Intanto Silvia Toffanin ha mostrato la clip dove sono stati mostrati i momenti speciali vissuti insieme a Kumo. La presentatrice tornata in studio ha chiesto a Martina di Amici 23 se avesse o meno avuto modo di parlare con lui dopo il programma.

“Ho subito risentito Kumo uscita da Amici. Lui è proprio un amico, c’è sempre stato nei momenti del bisogno. E pensare che all’inizio non abbiamo legato. Da gennaio in poi ci siamo avvicinati molto”.

Non contenta però Silvia Toffanin ha chiesto incuriosita se era sicura non ci fosse nulla tra loro. Ridacchiando Martina di Amici 23 ha detto di no, spiegando che lei e Kumo si sono molto trovati a livello caratteriale.

“Quindi è una bella amicizia? Io non ho detto niente, sei tu che ridi”, ha proseguito Silvia Toffanin, mentre Martina ha solamente riso un po’ imbarazzata, per poi concludere con un “no”. Quindi nessuna relazione con Kumo. Il ballerino a Verissimo ne aveva parlato, spiegando si trattasse di una bella amicizia e di volere molto bene all’ex allieva di Amici 23.