Martina e Kumo escono allo scoperto e pubblicano la prima foto di coppia

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

Sui social Martina e Kumo di Amici 23 hanno pubblicato la prima foto insieme dopo il talent. I fan ne sono certi: “sono una coppia”. Lo scatto mostra complicità e tenerezza tra i due ex allievi del programma di Canale 5.

Amici 23, Martina e Kumo insieme. Sono una coppia?

Dopo Amici 23 gli allievi che hanno visto sfumare la possibilità di vittoria sono tornati alla vita di tutti i giorni. E non sono mancate delle sorprese! Oltre alle opportunità lavorative, è nata una prima coppia formata da Ayle e Lucia. Ma potrebbero non essere da soli. Almeno a giudicare dalle supposizioni del web.

Anche Martina Giovannini (ultima eliminata dal talent) e Kumo sembrano essere molto vicini. Entrambi hanno sempre parlato di profonda amicizia, ma la foto pubblicata sui social nelle scorse ore ha portato molti a dubitare che non ci sia dell’altro sotto. È nata una nuova coppia? Chissà! In questa foto sicuramente vediamo la cantante e il ballerino molto complici e vicini. Ed è proprio questo che sembra convincere tutti che siano fidanzati!

Lo scatto arriva dal profilo Instagram di Kumo e poco dopo Martina l’ha condiviso nel suo account. All’immagine ha aggiunto un cuore bianco. Ciò è bastato per mandare i fan in visibilio.

La storia Instagram di Kumo con Martina – Amici 23

Insieme poi hanno anche trascorso del tempo in compagnia di Lil Jolie e Gaia, come mostrato in uno scatto successivo.

Nessuno tra Martina e Kumo, in ogni caso, ha ufficialmente confermato una ipotetica relazione dopo Amici 23. Si tratta solo di supposizioni da parte del web, a seguito di questo scatto, delle varie interazioni social tra i due e del post pubblicato su X (l’ex Twitter), condiviso da Kumo nelle scorse ore:

“Raga ho letto questa frase che volevo condividere con voi.. ‘Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta Amare, quello che viene dopo, è una scelta’”

Il post di Kumo su X (Twitter)

Che ci sia davvero del tenero tra i due? Al momento non lo sappiamo. Entrambi ospiti a Verissimo (in occasioni diverse) hanno parlato di una bellissima amicizia, nata appunto nella scuola di Amici 23. Né Martina Giovannini né Kumo hanno però mai fatto riferimento a un possibile coinvolgimento sentimentale.