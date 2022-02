Il video di Kurt Zouma che calcia il gatto

In queste ore sta facendo molto discutere un video che vede al centro il calcatore del West Ham Kurt Zouma. Nel filmato che sarebbe stato rilasciato dal The Sun, infatti, lo vediamo mentre prende a calci uno dei suoi gatti. Dopo che questo momento è diventato virale è nata subito una petizione. Ecco la traduzione riportata anche da Il Fatto Quotidiano:

Nel Regno Unito abbiamo leggi contro gli abusi sugli animali, leggi che dovrebbero applicarsi a tutti, ricchi o poveri, famosi o meno. Chiediamo alla Polizia metropolitana e alla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca) di indagare e perseguire con urgenza gli autori di questo atto efferato.

Si richiede, quindi, di prendere un’azione legale contro Kurt Zouma. La petizione ha raccolto, ad oggi, oltre 100mila firme. Tutto ciò non è passato inosservato e il West Ham ha multato il calciatore per un importo pari a due settimane del suo stipendio che, secondo i media britannici corrisponderebbe a 250mila sterline (300mila euro). La Rspca ha preso, inoltre, in custodia i due gatti. Kurt, nel frattempo, si sarebbe scusato per le sue azioni e ha accettato la multa chiedendo che il denaro fosse donato a enti di beneficenza per la cura degli animali.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

Kurt Zouma ha anche perso il contratto di sponsorizzazione con l’Adidas e anche uno degli sponsor del club, Experience Kissimmee, ha affermato di star valutando la collaborazione con il team. Staremo a vedere cosa accadrà. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, inoltre si è detto molto deluso dall’allenatore e dallo staff per non averlo sospeso in occasione dell’ultima partita giocata contro il Watford: “So quanto possono essere importanti tre punti, sono anche tifoso di un club, ma avrebbero dovuto tenerlo fermo e sospenderlo per ieri sera“. Continuate a seguirci per tante altre news.

