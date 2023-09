NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Settembre 2023

Kylie Jenner e Timothée Chalamet escono allo scoperto

Sembrerebbe che ormai sia ufficiale! Kylie Jenner e Timothée Chalamet non si nascondono più e finalmente confermano la loro relazione. Ieri sera infatti, a sorpresa, dopo mesi di gossip, l’imprenditrice e il noto attore sono stati avvistati insieme a Los Angeles. La coppia ha preso parte al concerto di Beyoncé, e naturalmente ben presto è finita al centro dell’attenzione mediatica. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto tra Kylie e Timothée.

I gossip circa la presunta storia sono partiti lo scorso aprile, quando TMZ ha avvistato l’auto della Jenner all’ingresso della residenza californiana di Chalamet. Tuttavia i diretti interessati non hanno mai fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto e di recente si era anche parlato di una presunta rottura. Tuttavia sembrerebbe che le cose stiano in maniera diversa.

Ieri sera infatti Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno partecipato insieme al concerto di Beyoncé e i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano dei baci. Inizialmente la modella e l’attore sono arrivati allo show con un gruppo di amici e si sono goduti lo spettacolo da una posizione privilegiata, dedicata agli ospiti e ai Vip. Si tratta della prima uscita in pubblico per Kylie e Timothée, che ormai non si nascondono più e hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner kissing at the Renaissance World Tour. https://t.co/DsTBNAyRHU — Pop Crave (@PopCrave) September 5, 2023

Naturalmente in queste ore le immagini e i video dei due hanno fatto il giro del web, e in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro. Come è noto del resto la vita sentimentale della Jenner è stata spesso oggetto di discussione negli ultimi anni. La storia con Travis Scott infatti non è finita nel migliore dei modi, dopo i ripetuti tradimenti del cantante. Che dunque stavolta Kyle abbia trovato la sua anima gemella? Non resta che attendere per scoprirlo.