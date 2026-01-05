Dal carbone alle praline gourmet, la Befana resta la vera regina delle feste invernali capace di incantare ancora intere generazioni

Mentre le luci di Natale iniziano a spegnersi lentamente, l’Italia si risveglia con il fruscio inconfondibile del carbone dolce e delle carte colorate: arriva la Befana. Nonostante il passare degli anni e l’avvento di tecnologie sempre più sofisticate, la vecchia signora con le scarpe tutte rotte non accenna affatto a perdere il suo smalto magnetico. Un’indagine recente condotta da AstraRicerche per Unione Italiana Food conferma infatti che ben nove famiglie su dieci onoreranno questa ricorrenza magica durante la notte dell’Epifania. Questo dato straordinario racconta di un Paese profondamente legato alle proprie radici popolari, dove il novanta per cento dei genitori prepara ancora con amore la sorpresa notturna.

Dall’industria dolciaria descrivono un vero e proprio assalto agli scaffali, con il cioccolato che domina incontrastato le preferenze dei consumatori. Le classiche monete dorate restano il simbolo intramontabile della fortuna, ma quest’anno si osserva anche un ritorno prepotente verso le caramelle gommose e le gelatine dai gusti esotici. I bambini tra i quattro e i quattordici anni attendono con trepidazione il responso della calza, sperando segretamente che il carbone sia soltanto una leggenda destinata ai più monelli. Eppure, il fascino della Befana colpisce duramente anche gli adulti, i quali spesso finiscono per condividere i dolciumi con i figli in un momento di gioia collettiva.

La Befana vien di notte

Oltre alla componente gastronomica, emerge un aspetto sociologico interessante legato alla composizione della calza perfetta, che ormai somiglia sempre più a un piccolo tesoro personalizzato. Molte famiglie scelgono di inserire piccoli giocattoli o gadget tecnologici tra uno strato di gianduiotti e un sacchetto di marshmallow, trasformando il rito in un evento multidimensionale. Le case italiane si trasformano dunque in laboratori di fantasia dove la tradizione contadina si fonde armoniosamente con le tendenze del mercato globale più moderno. Questa resilienza culturale dimostra quanto sia profondo il bisogno di celebrare momenti di pura spensieratezza familiare prima di tornare alla routine quotidiana del nuovo anno.

Le statistiche raccolte su mille interviste online svelano che la Befana non teme affatto la concorrenza di Babbo Natale, mantenendo un’aura di mistero più autentica e popolare. Mentre il vecchio dalla barba bianca porta i doni ingombranti, la vecchia sulla scopa consegna l’ultima dose di dolcezza necessaria per affrontare l’inverno con il sorriso sulle labbra. Anche quest’anno la magia si ripeterà puntuale in milioni di abitazioni, confermando che certi legami affettivi passano inevitabilmente attraverso il sapore indimenticabile di una calza colma di sogni.

Dario Lessa