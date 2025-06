Il 6, il 13 e il 25 luglio torna la cena sull’acqua più iconica al mondo a Villa ReNoir, tempio di eleganza firmato Paolo Renis.

A Villa ReNoir torna la cena sull’acqua

Apre la kermesse estiva dei grandi eventi milanesi il White Dinner Water Show 2025. Tre serate straordinarie, che si svolgeranno rispettivamente il 6, il 13 e il 25 luglio, dedicate alla bellezza, all’intrattenimento e all’arte dell’accoglienza, nella cornice spettacolare di Villa ReNoir, autentico tempio dell’eleganza contemporanea firmato Paolo Renis.

Unico nel suo genere, l’evento propone una cena sospesa sull’acqua, impreziosita da scenografie immersive e spettacoli di livello internazionale: ballerine, acrobati, giochi di luce e costumi teatrali che trasformano ogni istante in un’esperienza visiva e sensoriale senza eguali.

Il format, ormai punto di riferimento globale per creatività e fascino, ha generato contenuti virali che hanno superato i cinque miliardi di visualizzazioni nel mondo.

L’atmosfera è definita da una cura sartoriale in ogni dettaglio. La selezione degli ospiti, la mise en place in acqua, il ritmo degli spettacoli e la cucina,. Tutto pensato appositamente per rispettare le dinamiche uniche di servizio durante la cena-show.

Ogni portata è calibrata per accompagnare lo svolgersi della serata con coerenza, ritmo e stile. La serata sarà in collaborazione con Novella 2000 Party Night con la partecipazione di volti noti della televisione, dello sport, della moda e dello spettacolo. Grazie anche alla presenza del direttore Roberto Alessi e Paolo Chiparo, rafforza il profilo internazionale dell’evento. Serata che si conferma punto d’incontro privilegiato tra mondanità e cultura del bello.

A firmare l’edizione 2025, una prestigiosa rosa di partner: Moët & Chandon, protagonista di un’esclusiva champagne Lounge, Refresco, Valverde, Next Digital Wave, Fiabe di Gelato, Generali B&P Assicuratori, Stars Management, Loft 73, SCM Sim Spa Consulenze Finanziaria e Parimoniali, insieme a Villa ReNoir la collaborazione con La Nazionale Italiana Artisti Tv.

Concepito come esperienza totale, White Dinner Water Show è oggi riconosciuto come uno degli eventi di entertainment più eleganti e strutturati d’Europa.

La sua unicità non sta solo nel contesto scenografico, ma nella capacità di coniugare estetica, ospitalità e visione in un equilibrio che continua, anno dopo anno, a dettare lo standard dell’eleganza nell’entertainment.