Gemma Galgani si scatena in prima fila al Torino is fantastic e i video della Dama diventano virali in rete

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda l’evento Torino is fantastic. In prima fila le telecamere Mediaset hanno inquadrato nientemeno che Gemma Galgani, intenta a scatenarsi sulle note di Tananai, TrigNO e non solo.

Gemma Galgani al Torino is fantastic

Sono ormai anni che il pubblico ha imparato a conoscere Gemma Galgani. La storica Dama del Trono Over di Uomini e Donne è infatti in breve diventata una delle protagoniste assolute del dating show e ancora oggi, a distanza di ben 15 anni dalla sua prima volta in studio, il pubblico si appassiona alle sue vicende sentimentali. Anche negli ultimi mesi i telespettatori hanno seguito attentamente quanto accaduto a Gemma all’interno del programma. Tuttavia, come abbiamo visto, anche stavolta per la Galgani le cose non sono andate come sperato e a oggi la Dama è ancora single.

A settembre tuttavia la protagonista del Trono Over farà ritorno in trasmissione e continuerà la ricerca della potenziale anima gemella, con la speranza di incontrare quello che potrebbe essere il suo compagno di vita. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore la Dama è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché.

Solo ieri sera Canale 5 ha trasmesso l’evento Torino is fantastic, registrato qualche giorno fa in occasione della Festa di San Giovanni. A salire sul palco sono così stati diversi Big della musica italiana, da Mahmood, ad Annalisa, passando per Alessandra Amoroso, Noemi e tanti altri. A un tratto le telecamere Mediaset hanno inquadrato nientemeno che Gemma Galgani, intenta a scatenarsi in prima fila sulle note di Tananai e di TrigNO. La Dama di Uomini e Donne è stata ripresa in diverse occasioni e naturalmente i video hanno fatto il giro del web.

NON GEMMA GALGANI CHE BALLA SU BELLA MADONNINA DI TANANAI #TorinoIsFantastic pic.twitter.com/iiv60kdhWo — lucrezia ⭑ calmocobra (@nessunconfine) June 29, 2025

Come in molti sapranno, la città natale della Galgani è proprio Torino. Di conseguenza la protagonista del Trono Over non poteva di certo perdersi questo meraviglioso evento.