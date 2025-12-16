Una guida completa e aggiornata che riassume i migliori telefoni del momento, suddivisi per categoria, per aiutare chi deve scegliere…

Ci avviciniamo rapidamente al periodo natalizio e il calendario lascia sempre meno spazio alle indecisioni. Il tempo stringe e la scelta dei doni richiede attenzione, soprattutto quando si parla di tecnologia. Uno smartphone nuovo rappresenta sempre un regalo gradito, utile e desiderato, ma serve individuare il modello corretto in base alle reali esigenze. La redazione di PC Professionale ha creato una Top 10 dettagliata dei cellulari più interessanti disponibili oggi, organizzando ogni proposta per categoria specifica. Di seguito trovi i suggerimenti pensati per chi desidera mettere sotto l’albero un telefono davvero azzeccato.

Migliore fotocamera

Oppo Find X9 Pro domina la scena fotografica grazie a un comparto immagini di livello altissimo sviluppato insieme a Hasselblad. Il produttore integra anche un teleconverter da 230 mm che consente scatti estremi e creativi, ideali per chi ama la fotografia avanzata e le lunghe distanze.

Migliore esperienza video

Iphone Pro 17 Max offre prestazioni video di fascia professionale. Il dispositivo supporta ProRes Pro, introduce il Genlock e il timecode e soddisfa le esigenze di chi lavora con le riprese avanzate. Molti professionisti scelgono questo modello per produzioni di alto livello.

Migliori selfie

Iphone Air punta tutto sulla fotocamera frontale. Il sensore quadrato, presente su tutti gli Iphone 2025, insieme alle nuove funzioni di framing automatico, rende i selfie semplici e immediati. Il design sottile e leggero migliora anche la presa e il comfort durante l’uso quotidiano.

Autonomia senza rivali

Doogee S200 Ultra si rivolge a un pubblico specifico che lavora all’aperto o pratica attività estreme. Il corpo massiccio e resistente ospita una batteria da 11.000 mAh che assicura diversi giorni di utilizzo intenso. Chi cerca durata e affidabilità trova qui una soluzione concreta.

Migliore qualità dello schermo

Samsung Galaxy S25 Ultra monta un pannello AMOLED molto ampio e luminoso. Il refresh rate variabile, l’elevata densità di pixel e il supporto alla scrittura con S Pen migliorano produttività e intrattenimento. La protezione Gorilla Glass Armor 2 completa una dotazione di alto livello.

Miglior design

Xiaomi 17 Pro Max adotta linee sobrie ma eleganti e introduce un display posteriore realmente utilizzabile e di ottima qualità. Le specifiche tecniche convincono e rendono questo smartphone equilibrato sotto ogni aspetto.

Miglior rapporto qualità-prezzo

Iphone 17 rappresenta la versione base della gamma Apple 2026 ma porta miglioramenti importanti. Il refresh rate variabile, il nuovo sensore selfie e il raddoppio dello spazio di archiviazione allo stesso prezzo dell’anno precedente rendono questo modello molto interessante. Gli aggiornamenti software garantiti per anni assicurano una lunga vita al dispositivo.

Miglior pieghevole

Samsung Galaxy Z Fold 7 dimostra l’esperienza maturata da Samsung nel settore dei pieghevoli. Le due metà risultano sottilissime e maneggevoli, mentre la batteria mantiene un’autonomia più che soddisfacente per l’uso quotidiano.

Migliore innovazione tecnologica

OnePlus 15 introduce la nuova tecnologia Silicon Carbon. La batteria da 7.300 mAh sorprende per capacità e velocità di ricarica, con 120W via cavo e 50W in modalità wireless. Fino a pochi anni fa valori simili sembravano irraggiungibili, soprattutto senza il supporto dei grandi marchi come Samsung e Apple.

Miglior smartphone compatto

Samsung Galaxy Z Flip 7 sfrutta il design a conchiglia per ridurre l’ingombro in tasca. Il display esterno, pratico e funzionale, permette di leggere notifiche e svolgere azioni rapide, riducendo l’uso dello schermo principale e migliorando l’esperienza quotidiana.

