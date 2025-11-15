La giovane compagna di Davide Bonolis fa parte del salottino e lavora ogni giorno accanto al “suocero” Paolo: ecco cosa fa nel celebre game show

Martina Dotti, 23 anni, è la fidanzata di Davide Bonolis e fa parte del cast di Avanti un Altro. La giovane è entrata nel vivace salottino del programma, un luogo pieno di personaggi e figure curiose che intervengono durante la puntata.

Il ruolo nel programma

Martina è apparsa in veste di bordocampo, con il compito di porre ai concorrenti domande legate allo sport e realizzare brevi interviste nel backstage ai membri del cast. Un ruolo dinamico, perfetto per la sua passione sportiva. Davide Bonolis sostiene apertamente la sua compagna. Sui social non mancano i suoi commenti affettuosi alle foto di Martina dagli studi televisivi, dove spesso la raggiunge per trascorrere momenti insieme, tra scatti romantici e baci dietro le quinte.

Il rapporto con la famiglia Bonolis

Secondo quanto emerge dai social, Martina sembra aver conquistato la simpatia di tutta la famiglia. Anche Sonia Bruganelli, che gestisce la società incaricata dei casting della trasmissione, potrebbe aver contribuito alla sua selezione, riconoscendone talento e presenza scenica.

Studi e passioni

Oltre all’esperienza televisiva, Martina continua i suoi studi all’Università di Bergamo. È appassionata di calcio e giornalismo sportivo, e spesso pubblica contenuti che la ritraggono allo stadio o mentre commenta le partite. Una passione che ora la porta anche in TV.