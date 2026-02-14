Scopri anticipazioni e trama de La forza di una donna dal 16 al 21 febbraio

Preparate i fazzolettini perché la trama e le anticipazioni de La forza di una donna dal 16 al 21 febbraio, in onda su Canale 5 alle 16:10, ci riserveranno non poche lacrime…

Le nuove anticipazioni de La forza di una donna: trama dal 16 al 21 febbraio

La forza di una donna e le sue anticipazioni dal 16 al 21 febbraio riservano una trama molto intensa, dove però non mancheranno (purtroppo) lacrime.

Tutte le puntate ricordiamo che sono disponibili dal lunedì al venerdì alle 16:10 e il sabato dalle 15:30 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Anticipazioni La forza di una donna 16 febbraio

La settimana de La forza di una donna si apre con una puntata drammatica. Dalle anticipazioni del 16 febbraio infatti sappiamo che Sarp e Bahar si ritrovano.

Lei va a fargli visita e gli fa sapere che vuole concedergli una seconda possibilità. Così immaginano il loro futuro insieme, dopo le dimissioni dall’ospedale.

Peccato, però, che proprio durante questo momento di condivisione Sarp muore. Ogni tentativo di rianimarlo da parte dei medici è pressoché inutile.

