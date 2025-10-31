Cosa ci riservano i prossimi episodi della serie turca? Ecco le anticipazioni delle puntate dal 3 all’8 novembre de La forza di una donna, la soap di Canale 5 in onda anche su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3 novembre

Dopo la settimana appena trascorsa, iniziamo subito con le anticipazioni di lunedì 3 novembre.

Bahar e Sarp sono rifugiati in una casa di montagna insieme ai figli Nisan e Doruk. Munir ha trovato per loro un nascondiglio sicuro, ma l’atmosfera è tutt’altro che serena.

La trama de La forza di una donna mostra una Bahar insofferente e distante: l’apparente serenità familiare svanisce quando si accorge che il caricabatterie del suo telefono non funziona.

Un piccolo dettaglio che farà esplodere grandi tensioni.