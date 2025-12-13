La forza di una donna anticipazioni puntate dal 15 al 20 dicembre
La settimana che va dal 15 al 20 dicembre 2025 vede delle nuove attesissime puntate de La forza di una donna. Ecco tutte le anticipazioni.
Lunedì 15 dicembre anticipazioni La forza di una donna
Il 15 dicembre la puntata de La forza di una donna inizia con Sirin che tenta di manipolare Emre, presentandogli il borek preparato da Hatice, ma anche lanciandogli una frecciatina su una chiacchierata che lo vedeva protagonista con alcune ragazze il giorno precedente.
Per cercare di rimediare, Emre la invita a cena fuori, ma quando si rende conto di avere un altro impegno, annulla l’invito.
Nel frattempo, Suat, Sarp e Munir continuano a essere prigionieri di Nezir, con Suat che teme per la sicurezza della sua famiglia.