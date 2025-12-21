La forza di una donna anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025
Trama e anticipazioni delle puntate di La forza di una donna
Leggiamo insieme trama e anticipazioni delle puntate de La forza di una donna: cosa succede negli episodi dal 22 al 27 dicembre 2025.
Anticipazioni La forza di una donna 22 dicembre
La settimana si apre con Piril e Suat in attesa di scoprire cosa riserverà loro il destino, con Münir pronto ad incontrare Azmi per discutere delle loro sorti.
Nel frattempo, Bahar torna al bar di Emre e riacquista il suo lavoro, ma il ritorno al passato è segnato dal doloroso ricordo di Yeliz, che la sconvolge durante una visita al suo vecchio appartamento.
La situazione si complica ulteriormente quando Hatice teme che Emre e Idil possano scoprire il segreto di Ceyda e del suo bambino, portando alla luce nuove tensioni.
LEGGI ANCHE: Io sono Farah anticipazioni puntate dal 22 al 26 dicembre 2025