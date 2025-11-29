Ecco la trama e anticipazioni de La forza di una donna dal 1° al 6 dicembre 2025.

Anticipazioni La forza di una donna lunedì 1° dicembre

La tensione tra Bahar e Sarp raggiunge nuovi picchi: Bahar gli ribadisce che la loro storia è finita, ma Sarp insiste nel dirle che l’ha sempre amata e che Piril non ha mai avuto un posto nel suo cuore.

Nel frattempo, Piril, che ha ascoltato di nascosto la conversazione, ha una crisi di nervi e tenta di suicidarsi. Bahar si accorge in tempo del dramma e riesce a salvarla. Allo stesso tempo, Nezir e Azmi pianificano l’omicidio di Munir, mentre Ceyda si apre con Hatice raccontandole il doloroso passato di Emre.

Sarp, nel tentativo di migliorare la situazione, porta i suoi figli a vedere dei cuccioli, sperando di unire la famiglia. Hatice, però, inizia a sospettare che Emre possa essere attratto da Sirin.