La forza di una donna dal 27 ottobre al 1° novembre

Anticipazioni La forza di una donna 27 ottobre

Nella puntata di lunedì Bahar dà un ultimatum a Ceyda. Gli chiede per quale motivo l’ha lasciata da sola durante il colloquio.

Ceyda cede e confessa: Emre, il datore di lavoro, è il papà del figlioletto Arda, nonché l’unico uomo che abbia mai davvero amato.

Intanto Munir avvisa Suat che Nezir punta a rapire Bahar e i piccoli Nisan e Doruk. Suat è incaricato di “prendere tempo” con Sarp, mentre il boss prepara il suo piano.