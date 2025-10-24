Scopri le anticipazioni di Forbidden Fruit per la settimana dal 27 al 31 ottobre 2025: la trama completa di puntata in puntata della serie TV di Canale 5.

Anticipazioni Forbidden Fruit 27 ottobre

La puntata si apre con un piano ben calcolato. Ender escogita una scusa per invitare Zehra a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ma dietro l’invito c’è un secondo fine.

Pur di mettere in moto gli ingranaggi della sua vendetta, Ender spinge Zehra e Yildiz a far credere alla mora che tra Kemal e Irem ci sia una tresca segreta.

Intanto, proprio nella puntata di lunedì, Halit riceve una notizia devastante: un suo vecchio amico, Tuncer Karaduman, è morto. La tragedia scuote Halit fino in fondo, spingendolo a fare i conti con ricordi e colpe del passato.

Alla villa, l’atmosfera è tutt’altro che serena: Ender ha chiesto l’affidamento di Erim, creando nuove tensioni familiari che proseguiranno nelle prossime puntate.