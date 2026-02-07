Sarp muore dopo aver ritrovato Bahar: le anticipazioni de La forza di una donna dal 9 al 14 febbraio
La prossima settimana dal 9 al 14 febbraio de La forza di una donna cosa ci riserva? Ecco le anticipazioni
A seguire trama e anticipazioni de La forza di una donna dal 9 al 14 febbraio 2026.
La forza di una donna anticipazioni 9 febbraio
Scossa per la morte di Hatice e dopo le confessioni di Sirin, Bahar decide di far visita a Sarp nella sua stanza.
Gli chiede perdono per non averlo accolto nel migliore dei modi ed essersi fatta prendere dalla rabbia.
Così Bahar propone al marito di concedersi una seconda chance.
