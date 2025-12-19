La magia del Natale incontra l’eleganza nel cuore della Capitale. Il celebre evento natalizio “La Grande Bellezza”, ideato dall’imprenditore bresciano Cristian Raggi, ha fatto il suo trionfale debutto romano, trasformando Piazza di Spagna in un palcoscenico a cielo aperto di arte e mondanità.

Cristian Raggi, Valeria Marini e Antonio Razzi

Una passerella serale dal sapore cinematografico ha accompagnato gli ospiti tra il ristorante “Trinità de Monti” e la discesa verso “Alla Rampa”, regalando ai presenti un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. A sfilare, tra luci natalizie e brezza invernale, numerosi volti noti dello spettacolo: Valeria Marini, Garrison Rochelle, l’attrice Giulia Luzi, la coreografa Maura Paparo, l’attrice e regista Fioretta Mari, l’attore e regista Enio Drovandi, il musicista Stefano Cianci, fino ad arrivare al Senatore Antonio Razzi. Accanto a Cristian Raggi, protagonista e testimonial della serata, la sua compagna Alessia Kristo.

Photo Valerio Di Silvestro

Al centro Cristian Raggi, Alessia Kristo e Garrison Rochelle.

A sinistra Alfonso Senatore insieme alle modelle e alla stilista Flora Cappucci