Dall’8 marzo con Rai Fiction anche Battiato, Rosso Volante e Guerrieri. Intanto LA – Italia Film, Fashion and Art Festival celebra Sandokan: Il Principe Pirata, tra i fiori all’occhiello delle fiction italiane a Hollywood.

Sandokan, LA Italia Fest esalta la fiction

Sarà “Sandokan: Il Principe Pirata” il titolo di punta tra le fiction italiane a Hollywood per la 21ª edizione del LA Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dall’8 marzo accende i riflettori anche sulla serialità tricolore in collaborazione con Rai Fiction. In programma, accanto alla nuova kolossal internazionale dedicata alla Tigre della Malesia, anche titoli Franco Battiato, ‘Il lungo viaggio’ di Renato De Maria, ‘Rosso Volante’ di Alessandro Angelini e ‘Guerrieri’ di Gianluca Tavarelli.

La sorprendente serie internazionale “Sandokan: Il Principe Pirata” avrà la sua ribalta hollywoodiana con una proiezione speciale domenica 8 marzo al TCL Chinese Theatre, tempio del cinema mondiale. Diretta da Jan Maria Michelini (“Devils”) e Nicola Abbatangelo (“Doc”), la produzione vede protagonista internazionale Can Yaman. Accanto a lui Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi e John Hannah, riunendo un cast di forte richiamo globale.

Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, Sandokan rappresenta una delle produzioni televisive europee più ambiziose nel panorama dell’avventura internazionale.

Le altre proiezioni del LA Italia Fest

Fondato e prodotto da Pascal Vicedomini e promosso dall’Istituto Capri nel Mondo, il LA Italia Festival è realizzato con il sostegno del MiC, il patrocinio del MAECI e del MIMIT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow, con la partecipazione del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, dell’ICE – Italian Trade Agency e dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

Tra le altre proiezioni già annunciate: l’anteprima americana del film Anna, diretto e interpretato da Monica Guerritore; la proiezione speciale dei film-commedie campioni di incasso Buon Camino, Ohi Vita e La Vita Va Così.

L’omaggio a Bernardo Bertolucci in occasione del 50º anniversario del film 1900 – Novecento; l’omaggio al musicista e produttore Tony Renis; il tributo agli Studios Rainbow di Iginio Straffi (trent’anni di attività globale). Le proiezioni speciali del concerto al Radio City Music Hall di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana e il docufilm 2 Billion Hearts, narrato da Liev Schriber, sui Mondiali di calcio USA ‘94, in attesa della FIFA World Cup 2026, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico.