LDA e Aka 7even salgono insieme sul palco dell’Ariston tra amicizia, successi condivisi e il supporto dell’hairstylist Antonio Laezza, premiato con loro al Premio Malafemmena come simbolo di talento e determinazione

Di Barbara Carere

Questa sera LDA e Aka 7even calcheranno il prestigioso palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. La loro amicizia e’ nota a tutti condivino stessi interessi per la musica, in passato condividevano anche l’amore poiche’ erano fidanzati con le gemelle Galluccio, Miriam LDA e Francesca Aka 7even, oggi invece condividono anche lo stesso appartamento a Milano dove si sono trasferiti da settembre e a Sanremo condivideranno anche lo stesso hairstylist Antonio Laezza napoletano doc, che l’anno scorso hanno ricevuto insieme anche l’ambito Premio Malafemmena in onore di Toto’ organizzato dalla nostra giornalista Barbara Carere e da suo marito l’ex calciatore Giuseppe Della Corte, ritenuto il premio , il portafortuna degli artisti.

Antonio Laezza ci racconta come nasce l’amicizia con LDA:

Come nasce l’amicizia con LDA?

” In realta’ e’ nata casualmente tramite il suo produttore Riccardo Romito , ci siamo sentiti telefonicamente e abbiamo organizzato l’incontro e di conseguenza il taglio e da quel momento in poi non ci siamo più staccati “.

Da allora ha sempre curato tutti i vari look , le e’ capitato di rifiutare qualche sua richiesta in particolare?

“In realtà no, tra noi c’è sempre una grande intesa e cerchiamo sempre di adattare lo stile in base al look e all’evento che deve presenziare”.

Antonio come nasce la sua passione per il tuo lavoro?

“In realtà non ho scelto io il mio lavoro ma e’ lui che ha scelto me, poiche’ vengo da una famiglia di parrucchieri da ben cinque generazioni . Ho abbadonato tutto fin da adolescente per seguire la mia passione ossia di diventare hair stylist , mio padre ci teneva che “imparassi l’arte e la mettissi da parte ” ma più imparavo e più m’innamoravo del mio lavoro”.

I suoi punti di forza?

“Mai mollare , ricercare ogni stile e formarmi a 360 gradi , perché questo lavoro come tanti altri lavori artigianali non si finisce mai di imparare e mai commettere l’ertore di sentirsi arrivati poiché e’ in continua evoluzione “,

I suoi insegnamenti da chi li hai tratti?

” Ovviamente da mio padre”

Ritornando ad LDA, sara’ a Sanremo e curera’ il suo look ci anticipa qualcosa ?

“Vi anticipo soltanto che abbiamo tolto le sue solite rasature per quest’anno”.

Seguira’ anche Aka7even per quel che concerne i suoi look a Sanremo?

“Si , a Luca Marzano alias Aka7even lo seguo gia’ più o meno da un anno , infatti abbiamo stravolto il suo look.

Per queste serate sanremesi ho consigliato un look casual ma elegante. L’idea era mantenere la loro identità, senza snaturarli, però alzando il livello per un evento così importante. Un total look pulito, raffinato, con linee essenziali e dettagli ricercati, proprio per dare un’eleganza moderna senza perdere naturalezza considerando la loro giovane eta’.

Antonio sicuramente fara’ il tifo per loro e vorrebbe la loro vittoria, perche’ dovrebbero votarli le i che li conosci bene ?

“Certo che faccio il tifo per loro! Inevitabilmente ! La canzone “Poesie Clandestine ” è una vera hit, merita , ma quello che li rende davvero speciali è la loro anima. Sono due persone vere, generose e con forti valori e la loro amicizia che dura nel tempo ne e’ la prova concreta.

Senza tralasciare ovviamente l’amore e il lavoro costante che ci mettono giorno dopo giorno hanno messo da parte tutto e riunciato a tante cose della loro eta’ per darsi anima e corpo alla musica e credo che non solo sono un buon esempio per la loro generazione che aihme’ da poco spazio a valori sani come l’amore e l’amicizia ma soprattutto credo che il lavoro quotidiano e ll’impegno va sempre premiato: si dedicano alla musica ogni giorno con disciplina, sacrificio e una passione autentica. Nulla è lasciato al caso. È questo mix di cuore e impegno fa la differenza e merita di essere supportato e sostenuto. Tutta Napoli so che li sosterra’ e come ci siamo detti quest’anno quando ho avuto il piacere di essere premiato al Premio Malafemmena con LDA e Aka 7 even : sempre a testa alta! “

