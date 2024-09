In tutti questi anni Fedez ha litigato con diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Ma chi sono le persone con cui ha avuto dei diverbi, da allontanarsi (o poi chiarire) nel tempo? Ecco la lista completa… e aggiornata!

Le persone con cui ha litigato Fedez

Se l’ultimo in ordine di tempo è il dissing con Tony Effe, che tanto ha fatto scalpore e che ha fatto emergere dei retroscena svelati da Fabrizio Corona che coinvolgerebbero anche Taylor Mega, Giulia De Lellis, oltre a Chiara Ferragni, sono diversi i volti noti con cui ha discusso Fedez negli anni.

Ma chi sono tutte le persone con cui ha litigato Fedez? Sicuri di ricordarle? Tra le più note citiamo sicuramente J-Ax, così come Salmo, ma anche Ghali. Nella lunga lista aggiornata a oggi, spunta anche il nome di Fabio Rovazzi. Con i menzionati però c’è stato un lieto fine, dato che poi ha chiarito.

Noti sono anche gli scontri con il Codacons, anche questi poi chiariti, così come l’allontanamento con Francesco Facchinetti. Con chi ha litigato ancora Fedez in questi anni? All’elenco citiamo Matteo Salvini così come Pio e Amedeo.

Tra le persone con cui si è scontrato il rapper figurano anche Marracash, Gué Pequeno, Fabri Fibra, Marcel Jacobs e Selvaggia Lucarelli. Celebri poi anche le discussioni con Morgan, che tanto hanno attirato l’attenzione del pubblico.

E no, non abbiamo finito! Alla conta delle persone con cui ha litigato Fedez non si può non menzionare Luis Sal, dopo una profonda amicizia che li ha uniti e di cui tanto si è parlato. Tra le tendenze ci è finito anche il diverbio con Antonio Dikele a causa di un’intervista rilasciata dal rapper e non finita benissimo. Federico ha chiuso i rapporti anche con l’ex vincitore di X Factor, Lorenzo Fragola.

Nel lunghissimo elenco non manca poi anche la Rai, dopo l’intervento di Fedez al Concertone del 1° maggio, in seguito chiarito. Poi la più importante: Chiara Ferragni, la sua ex moglie per i motivi noti a tutti e resi noti dagli stessi.

Queste sono dunque tutte le persone note con cui ha litigato Fedez in questi anni di carriera.