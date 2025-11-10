Con il doppio appuntamento settimanale, martedì 11 novembre torna una nuova puntata de La notte nel cuore: ecco tutte le anticipazioni dettagliate.

Anticipazioni La notte nel cuore 11 novembre

Dopo la puntata domenicale (QUI PER RECUPERARE COSA È SUCCESSO), domani 11 novembre torna La notte nel cuore. Quali sono le anticipazioni della serie turca? cosa succederà?

Partiamo con Hikmet, certa che Sumru abbia detto delle bugie sul suo passato, riguardo l’abuso subito. Adesso teme possa fare la stessa cosa con Tahsin. Così Hikmet con l’aiuto di Halil tramano alle sue spalle per fermarla. L’obiettivo pare sia quello di conquistare la fiducia da parte di Nuh, dato che rispetto a Melek è più vulnerabile.

Intanto come riportato dalla trama e anticipazioni de La notte nel cuore, Sumru e Tahsin progettano di riunire la famiglia intera e di vivere tutti insieme a Villa Sansalan. Dall’altra parte Nuh e Melek preferiscono non rivelare ancora che Halil, loro padre, è tornato in città.

Nel mentre Nuh è determinato a coprire dove alloggia l’uomo ma con scarso successo.

Harika intanto fa un’uscita con Nazim, ma vuole tenere all’oscuro Cihan di questa relazione, almeno per ora. Sempre Cihan, come si apprende dalle anticipazioni de La notte nel cuore, valuta di andare via dopo la nascita del loro bambino.

Nihayet nel suo album inserisce le sue foto di Melek e Nuh da bambini. Nel frattempo come riporta la trama, Hikmet e Halil cenano insieme in ristorante. Esma invece riesce a scappare dal luogo in cui si trova imprigionata e viene inseguita da uno dei rapinatori.

Esat, con l’aiuto della zia di Esma, Serife, organizza un piano terribile: assolda due uomini per rapire Esma e rinchiuderla in un fienile, con l’intento di chiedere un riscatto alla sua famiglia.

Durante la colazione con i Sansalan, uno dei rapitori telefona, fingendo di agire da solo, e – come stabilito da Esat – chiede un milione di dollari in cambio della libertà di Esma. Tahsin si offre subito di pagare la somma, convinto di poter poi recuperare il denaro dai rapitori.

Come prosegue la trama de La notte nel cuore? Cihan accompagna Esat al luogo dell’incontro per la consegna del riscatto. Lì, dopo aver ricevuto i soldi, i malviventi lasciano finalmente libera Esma.

Nel frattempo, Halil incontra Nuh e Melek e confessa loro di essere stato davvero innamorato di Sumru. Mostra alcune vecchie fotografie che li ritraggono felici insieme e afferma di non averla mai violentata, ma di essere stato invece lui a soffrire quando lei lo ha lasciato.

Nuh e Melek non gli credono, convinti che stia mentendo. Disperato, Halil tenta di togliersi la vita davanti a loro, ma Nuh riesce a fermarlo appena in tempo. Sconvolto, Nuh comincia a chiedersi se Halil stesse dicendo la verità.

Quando va in onda e quante puntate ha

Dato che abbiamo tutte le anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di martedì 11 novembre, adesso è bene ricordare quante puntate ha la serie turca.

Per la precisione in Turchia la prima stagione della soap conta ben 34 episodi totali. Nel nostro Paese fino a questo momento siamo giunti invece a 93 puntate. Per il gran finale si potrebbe arrivare a un centinaio di appuntamenti in tutto.

Se invece vi state chiedendo quando va in onda La notte nel cuore in TV, possiamo dirvi che al momento abbiamo un doppio appuntamento pianificato per il martedì e la domenica, sempre in prima serata su Canale 5.

Dov’è girata La notte nel cuore? La serie televisiva sappiamo che è ambientata in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi. Insomma luoghi simbolo e davvero molto suggestivi della Turchia.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Scopriamo infine dove e come vedere e quindi guardare in TV e in streaming La notte nel cuore. I mezzi di riferimento sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

Mediante la piattaforma c’è modo di poter vedere gli episodi in diretta, così come andare a rivedere le puntate precedenti in qualsiasi momento.

