Domenica 9 novembre 2025 andrà in onda la prossima puntata de La notte nel cuore. Vi riveliamo le anticipazioni e la trama dei nuovi episodi.

Anticipazioni La notte nel cuore 9 novembre

Dopo l’arresto di Cihan (QUI SE VI SIETE PERSI QUALCOSA) la trama de La notte nel cuore ha subito un profondo scossone. Ma quali sono le prossime anticipazioni di domenica 9 novembre? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

L’innocenza di Cihan è stata finalmente accertata e dimostrata, così il procuratore ne ha disposto la scarcerazione. Libero, proprio Cihan ha deciso di riunire Tahsin e Nuh per mettere fine alle ostilità tra le famiglie e sancire una pace duratura stavolta.

La cena che era stata programmata quando Tahsin è stato coinvolto nella sparatoria, si è finalmente svolta in casa Yenishehirli con tutta la famiglia. Esat però durante questa riunione familiare, non riesce proprio a trattenersi e prima inveisce contro il fratello Cihan di essersi schierato con i “nemici”, poi lascia l’abitazione creando sgomento tra i presenti.

Stando alle anticipazioni de La notte nel cuore, peraltro, Turkan sembra non voler demordere con Bunyamin. Alle spalle di Canan, infatti, lo invita in gran segreto i una camera d’albergo, dove a quanto pare Bunyamin cede alle avance della domestica.

Intanto Nuh comunica a Tahsin e Sumru che ha deciso di intraprendere un percorso di terapia con la psichiatra che loro stessi gli avevano indicato. Dall’altra parte, invece, senza alcun preavviso Halil si presenta nello studio di Melek. Un avvenimento che sconvolgerà non poco la ragazza.

L’apparizione improvvisa di Halil nella vita di Nuh e Melek sarà presa in malo modo, specialmente da lei che lo allontana. In seguito le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano il picnic tra Sumru e Tahsin dove lei rievocherà bei ricordi della sua infanzia, che purtroppo il suo compagno non ha mai vissuto.

Bunyamin e Turkan finiscono a letto insieme. L’ex custode dei Sansalan cerca di tenerlo nascosto alla moglie, la quale però inizia ad avere i primi sospetti di tradimento!

Quando va in onda e quante puntate ha

Viste le anticipazioni de La notte nel cuore in vista della puntata di domenica 9 novembre. Quante puntate ha la serie turca?

Per chi volesse saperlo, in Turchia la prima stagione conta ben 34 episodi totali. Invece qui da noi in Italia abbiamo al momento 90 puntate totali. Ma ci stiamo via via avvicinando al gran finale e scoprire quindi come termina lo show.

Dall’altra parte c’è chi vuole sapere quando va in onda La notte nel cuore in TV. Salvo ulteriori cambiamenti, la serie televisiva viene trasmessa il martedì e la domenica, in prima serata su Canale 5.

I più curiosi si chiederanno anche dov’è girata La notte nel cuore. La serie televisiva è ambientata in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Non ultima cosa importante è sapere dove e come vedere e guardare in TV e in streaming La notte nel cuore. Nello specifico i canali di riferimento per poter seguire nel dettaglio la serie sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

È bene ricordare anche che attraverso la piattaforma si possono non solo vedere gli episodi in diretta, ma anche andare a rivedere le puntate precedenti.

