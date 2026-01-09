Quando va in onda la nuova edizione di Belve Crime? In tanti si aspettavano la nuova puntata martedì 9 dicembre 2025, ma l’appuntamento è saltato e il programma pare sia slittato al 2026. Ecco tutti i dettagli.

Belve Crime slitta la nuova edizione

Dopo una lunga attesa, i fan di Belve Crime devono fare i conti con una brutta sorpresa. Su Rai 2 martedì 9 dicembre in tanti pensavano e speravano di vedere la nuova edizione condotta da Francesca Fagnani. Ma in molti sono rimasti delusi nel trovare, al posto delle attesissime interviste, la pellicola Moonfall.

Il ritorno di Belve Crime: Quando andrà in onda?

Come rivelato da FanPage, la nuova edizione di Belve Crime tornerà nel 2026, probabilmente in primavera, un cambiamento deciso all’ultimo momento. La prima puntata, inizialmente prevista per il 9 dicembre 2025, è stata rinviata senza una data precisa.

Secondo quanto riportato, le interviste già registrate dalla Fagnani andranno in onda nel 2026.

Le Novità

Tra le principali novità, ci sarà l’ingresso di Elisa True Crime, che, come annunciato da Gabriele Parpiglia, realizzerà la prefazione delle storie. Un cambiamento significativo, che sicuramente aggiungerà nuove sfumature al programma.

Mentre i fan attendono il ritorno della serie, non resta che sperare che la nuova collocazione in palinsesto renda giustizia a un programma che ha già saputo interessare il pubblico con le sue interviste e approfondimenti.

Quando Andrà in Onda Belve Crime su Rai 2?

La data esatta non è ancora stata definita, ma probabilmente Belve Crime tornerà nel 2026.

Secondo quanto riportato da Dagospia e quanto scritto da Giuseppe Candela, pare proprio che la trasmissione tornerà ad aprire con una novità:

“Dopo il rinvio di Belve Crime, per questioni tecniche, le puntate dedicate al mondo della cronaca diventeranno quattro. Si aggiungeranno alle quattro puntate ‘standard’, raggiungendo un totale di otto appuntamenti”.

CREDITI FOTO: Marco Provvisionato / MD Photo / IPA

