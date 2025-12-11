Tutte le anticipazioni sugli episodi dell’11 dicembre 2025 di Un professore 3.

Anticipazioni Un professore 3 11 dicembre 2025

Oggi su Rai 1 è previsto un nuovo appuntamento con l’amata serie televisiva. Quali sono le anticipazioni di Un professore 3 dell’11 dicembre 2025? Eccole a seguire, divise per episodi.

Episodio 7 – SAN BENEDETTO: ORA ET LABORA

Il settimo episodio di Un professore 3 si apre con una gita a Montecassino, dove gli studenti e i professori della 5ªB si ritrovano in un’atmosfera di grande cambiamento. Simone, ormai consapevole della verità sul lavoro di Thomas, è furioso con lui per avergli mentito e sembra intenzionato a metterlo alle strette.

Durante una notte di osservazione delle stelle nel bosco, il gruppo di studenti si divide: Dante, con una scusa, si allontana per stare solo con Anita, mentre Simone e gli altri cercano Zeno, che si è allontanato dal gruppo dopo aver mentito ai genitori.

Cosa prevedono ancora le anticipazioni di Un professore 3?

Nel frattempo, Thomas e Greta si abbandonano all’alcol e finiscono per appartarsi, dando spazio ai sentimenti che li legano, ma la situazione tra i due è ancora complicata. Laura, Luna e Matteo decidono di sperimentare una nuova forma di relazione, in cui tutti e tre esploreranno legami reciproci e sentimenti che li legano.

Episodio 8 – KOLLONTAJ E L’EROS ALATO

L’8° episodio di Un professore 3, secondo le anticipazioni, ci darà nuovi sviluppi. Dopo la gita, Greta si trova in una situazione di disagio con Thomas, mentre Simone è ormai pieno di dubbi sul suo futuro.

Zeno, ormai consapevole delle sue colpe, decide di non tornare più a scuola. Ma la vera sorpresa riguarda Manuel, che scopre di rischiare di perdere l’anno e capisce che è arrivato il momento di prendere in mano la sua vita. Il percorso di Manuel si trasforma in un’occasione di crescita, ma la strada non sarà affatto facile.

Nel frattempo, Laura, Luna e Matteo affrontano la crisi nella loro relazione a tre. Quello che sembrava un esperimento di libertà e affetto, si trasforma presto in un terreno di conflitto. La situazione diventa sempre più complessa quando Dante, riflettendo sul suo passato, fa un passo ulteriore per aiutare Alba, ma rischia di peggiorare ulteriormente le cose.

A complicare le cose, Viola decide di fare una sorpresa a Leone, per dimostrargli quanto tenga a lui e alla sua materia. Ma, durante un incontro con Anita, vede una scena che la fa cambiare idea. Anita, nel frattempo, si rende conto di essere ancora innamorata di Dante e fa una scoperta sconvolgente che potrebbe cambiare le dinamiche della serie.

