Il 15 luglio 2025 andrà in scena a L’Aquila la Partita del Cuore – La Rivincita, con politici e cantanti in campo per beneficenza, in diretta su Rai 1. Alla conduzione troviamo Eleonora Daniele. Tra i nomi noti anche Renzi, La Russa e Giorgetti. Il ricavato sosterrà il “Progetto Accoglienza” per le famiglie dei bambini ricoverati.

La Partita del Cuore torna su Rai 1 con Eleonora Daniele

Il grande calcio solidale torna protagonista in prima serata su Rai 1 con l’edizione 2025 della Partita del Cuore – La Rivincita, in programma martedì 15 luglio alle 21.30 dallo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia di L’Aquila. A condurre la serata sarà ancora una volta Eleonora Daniele, stimata presentatrice e uno dei volti di punta della rete. Mentre sul campo si affronteranno la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici, in una sfida all’insegna della beneficenza e della partecipazione civile.

Tra i protagonisti politici de La Partita del Cuore pronti a cercare il gol figurano nomi di primo piano come Matteo Renzi, leader di Italia Viva, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre a Pier Ferdinando Casini e Francesco Boccia. Sarà interessante vederli misurarsi, palla al piede, con artisti e volti noti della Nazionale Cantanti.

L’evento de La Partita del Cuore è organizzato a sostegno del “Progetto Accoglienza”, promosso dalla Fondazione Bambino Gesù insieme alla Caritas Italiana. Il ricavato della serata servirà a offrire vitto, alloggio e supporto materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, sia italiane che straniere.

La scelta di giocare La Partita del Cuore a L’Aquila non è casuale. Dopo il successo dello scorso anno (con alla conduzione sempre Eleonora Daniele), la città – recentemente nominata Capitale Italiana della Cultura 2026 – si conferma teatro ideale per un evento che unisce sport, musica e solidarietà. A oltre quindici anni dal sisma del 2009, l’Aquila continua a essere un simbolo di rinascita, coesione e resilienza. Il coinvolgimento delle istituzioni locali e di realtà come L’Aquila Calcio sottolinea il forte legame con il territorio.

Si prevede una serata ricca di emozioni, spettacolo e solidarietà a La Partita del Cuore, con il pubblico delle grandi occasioni pronto a sostenere una causa importante.