Stando a una segnalazione emersa in queste ore, Diletta Leotta sarebbe incinta e sarebbe in attesa del suo secondo figlio. Ecco l’indiscrezione sulla celebre conduttrice.

Diletta Leotta in dolce attesa?

Negli ultimi mesi la vita privata di Diletta Leotta è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. Come di certo in molti sapranno, esattamente un anno fa la celebre e amata conduttrice ha sposato il compagno Loris Karius, con cui fa coppia fissa da ormai tre anni. Nel 2023 i due hanno anche avuto una bambina, Aria Rose, che ha così allargato la famiglia. Tuttavia qualche tempo fa si è parlato di una presunta crisi tra la presentatrice e il calciatore tedesco e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. I diretti interessati non hanno però mai commentato le voci di corridoio sul loro conto, preferendo la via del silenzio.

Sta di fatto che a oggi Diletta e Loris sono ancora unitissimi e solo nelle ultime ore è spuntata una nuova segnalazione che ha riportato la coppia al centro dell’attenzione. Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da parte di una follower, sembrerebbe che la Leotta sia incinta e che sia in attesa del suo secondo figlio. Secondo quanto riferito, la conduttrice sarebbe stata avvistata all’Ospedale San Raffaele di Milano per fare un’ecografia. La notizia, che naturalmente a oggi non è ancora stata confermata, sta già facendo il giro del web e di certo non è passata inosservata.

In attesa di un’eventuale replica, in queste settimane Diletta Leotta si sta anche concentrando sulla sua carriera. Pare infatti che prossimamente vedremo la conduttrice in uno degli episodi della nuova stagione di Don Matteo, che debutterà su Rai 1 prossimamente. La presentatrice dovrebbe infatti essere nel cast della longeva fiction e dovrebbe recitare al fianco di Raoul Bova.

Non si tratta tuttavia della prima esperienza da attrice per la Leotta. Già in passato abbiamo visto Diletta nel film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale? al fianco di Christian De Sica e Alessandro Siani.