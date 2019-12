Scopriamo insieme tutte le news e anticipazioni de La porta dei sogni: quando inizia, i casting, la conduttrice, e dove vedere la trasmissione in streaming e video.

La porta dei sogni quando inizia

Con l’arrivo delle festività natalizie, tanti programmi sono pronti a tenerci compagnia in queste settimane. Tra questi c’è anche un nuovo format proposto da Rai 1, dal titolo La porta dei sogni. La trasmissione va ad aggiungersi ad altri programma che da qui a breve vedremo nel piccolo schermo, come ad esempio Il cantante mascherato, che vedrà la luce però all’inizio del nuovo anno.

Quando inizia, invece, lo show della rete di Viale Mazzini di cui vi stiamo parlando in questo articolo? La data di via, già ufficializzata, è prevista per il 20 Dicembre 2019. Sarà un programma dedicato alle sorprese, ai sentimenti, alle emozioni, ma ci si divertirà anche con tante risate.

A seguire tutte le news circa i casting, la conduttrice, i primi ospiti e non solo….

Casting ecco come partecipare

In tanti si chiedono se è o meno possibile partecipare ai casting de La porta dei sogni e realizzare così, grazie all’aiuto del programma, il proprio desiderio. Per fare ciò è necessario chiamare al numero 02- 36 55 78 91, come comunicato nei giorni scorsi dalla conduttrice del programma attraverso un post su Instagram.

E a tal proposito andiamo a scoprire chi sarà la conduttrice e gli ospiti delle prime puntate del nuovo programma di Rai 1…

La conduttrice e gli ospiti

Al timone di conduzione de La porta dei sogni vedremo Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In approderà così in prima serata sempre su Rai 1, raddoppiando i suoi appuntamenti settimanali con i telespettatori della rete di Viale Mazzini.

Se siamo certi su chi sarà la conduttrice di questo nuovo format, non è ancora ben chiaro chi saranno gli ospiti di questa prima edizione. In base ad alcune indiscrezioni divulgate in questi giorni, pare però che come star della prima puntata vedremo Andrea Bocelli. Tra i preannunciati, dovrebbero esserci anche Antonino Cannavacciuolo e Arisa, ma a tal proposito ancora non vi sono conferme. Attendiamo le ufficialità.

Stando ai rumors, tra l’altro Andrea Bocelli sarà anche la ‘sorpresa’ di una delle storie raccontate all’interno della trasmissione e ciò accadrà per Antonino Cannavacciuolo e per Arisa.

Ancora non è ben chiaro, invece, il numero delle puntate.

Intanto però la stessa presentatrice ha divulgato il primo promo della trasmissione…

Promo

Di recente è stata proprio Mara Venier a divulgare il primo promo ufficiale riguardante il suo nuovo programma, La porta dei sogni, dove invita il pubblico a partecipare ai casting…

Non ci resta dunque che attendere il 20 Dicembre per l’inizio di questa prima stagione de La porta dei sogni su Rai 1. Intanto ecco dove è possibile vedere in streaming la trasmissione…

Dove vedere La porta dei sogni in streaming e video

Come abbiamo detto nelle precedenti righe, La porta dei sogni potrete seguirla su Rai 1 a partire dal 20 Dicembre 2020, in prima serata.

Nel momento in cui non riuscirete a guardare le puntate del programma condotto da Mara Venier, non c’è da temere, poiché sono presenti svariati modi per poter vedere o recuperare gli episodi dello show persi.

Se vi trovate fuori casa ma comunque avete a disposizione una buona connessione internet, potete collegarvi al sito o all’app di RaiPlay. La piattaforma streaming messa a disposizione dalla rete, è totalmente gratuita per i telespettatori. Per poterne usufruire è necessario effettuare una piccola registrazione inserendo mail e password valide. Coloro che invece non riuscissero a vedere il programma, possono sempre andare a recuperare video le puntate, che verranno caricate poco dopo la messa in onda.

Ma non solo La porta dei sogni. Sempre nel medesimo modo, troverete anche altri programmi di tutte le reti Rai.

I fan della trasmissione avranno sicuramente modo di commentare in tempo reale il programma su Twitter e gli altri social, con l’hashtag #laportadeisogni.

