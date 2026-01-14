Un ex allievo di Amici (lo abbiamo conosciuto come ballerino nel talent) ha debuttato come attore nella serie TV La Preside su Rai 1.

La Preside, nel cast un ex di Amici

La nuova serie TV La Preside è partita su Rai 1. Oltre alla straordinaria interpretazione di Luisa Ranieri nel ruolo di Eugenia Liguori, preside dell’istituto superiore di Caivano, uno dei protagonisti a catturare l’attenzione del pubblico è un ex allievo di Amici di Maria De Filippi: Paky Brunetti.

LEGGI ANCHE: La serie TV La Preside con Luisa Ranieri è una storia vera?

Paky, ballerino che ha partecipato alla ventiduesima edizione di Amici, ha deciso, come molti altri ex concorrenti del talent show, di proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ma in una nuova veste: quella di attore. In La Preside, Paky interpreta Michele Coppola, un ragazzo che Eugenia cerca di salvare dalla dispersione scolastica, facendo di tutto per offrirgli un’opportunità di riscatto attraverso l’istruzione.

L’emozione per dell’ex di Amici di affrontare questa nuova sfida nella serie TV La Preside è evidente. Su Instagram ha scritto:

“È arrivato il grande giorno. Il giorno in cui si apre un nuovo capitolo di questo grande viaggio che non dimenticherò mai. È stato un onore interpretare Michele Coppola. Con questo personaggio è successo qualcosa di raro. È stato un dare e ricevere con me stesso. Ha migliorato la mia persona e ha aperto delle strade sconosciute al mio essere”.

Paky, oltre a essere entusiasta di questo nuovo capitolo della sua carriera, ha anche espresso il suo profondo rispetto e gratitudine verso Luisa Ranieri, con cui ha avuto il privilegio di condividere il set de La Preside. “Condividere con te la scena e imparare anche solo guardandoti è stata una cosa che non ha prezzo”, ha scritto, rivelando quanto abbia imparato da un’attrice di grande esperienza.

Il debutto di Paky Brunetti in La Preside è un’ulteriore dimostrazione di come il talento di Amici possa spaziare oltre il ballo.

Non resta che seguirlo nella sua nuova avventura su Rai 1, dove La Preside promette di emozionare e coinvolgere i telespettatori ogni settimana.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.