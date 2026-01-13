È una storia vera La Preside, serie TV di Rai 1 con Luisa Ranieri? A chi si ispira? Ecco cosa sappiamo.

La Preside è una storia vera?

A partire da lunedì 12 gennaio ha fatto il suo debutto su Rai 1 La Preside. È una storia vera? La risposta è sì. Il racconto è ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora, una docente partenopea che da anni lotta contro la dispersione scolastica nel quartiere di Caivano. Si tratta di uno dei più difficili della provincia di Napoli.

La serie televisiva, con la talentuosa Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista, racconta il lavoro straordinario di Carfora, preside dell’istituto professionale “Francesco Morano” del Parco Verde.

A chi è ispirata la serie TV con Luisa Ranieri

La preside Eugenia Carfora è una figura di riferimento nel contesto sociale di Caivano, un’area caratterizzata da gravi problematiche sociali. Non solo Carfora è un punto di riferimento per la scuola, ma ha anche cercato di strappare i giovani dalla strada e farli tornare tra i banchi per poter studiare.

Dunque La Preside è una storia vera, che ha avuto inizio con la vincita del concorso da parte di Eugenia nel 2007 come dirigente scolastica.

Da allora, Carfora ha dedicato la sua vita a una missione: insegnare ai ragazzi a non abbandonare la scuola e a combattere per il loro futuro. Il suo slogan, “Se perdo un minuto, perdo un ragazzo”, è un chiaro riflesso della sua determinazione. La serie mostra il suo impegno quotidiano, anche nelle strade di Caivano, dove la dispersione scolastica è una delle sfide più grandi.

La Preside con Luisa Ranieri non è solo una fiction, ma un importante e un racconto che sensibilizza sull’importanza dell’istruzione e dell’impegno sociale. La serie, che va in onda su Rai 1, ha già colpito il pubblico.

