1 Gianmarco Onestini nel cast de La Pupa e Il Secchione 2022

Il cast de La Pupa e il Secchione 2022 è in fase di chiusura e stanno venendo annunciati, piano piano, tutti i nomi che vedremo a partire dal 15 marzo su Canale 5 in prima serata. Nei giorni passati erano stati rivelati i seguenti Vip: Flavia Vento, Paola Caruso, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Nicolò Scalfi. In queste ore, però, Barbara d’Urso ha anche rivelato un altro volto noto al grande pubblico.

A TV Sorrisi e Canzoni, come riporta anche il sito Gossip e TV ha svelato che Gianmarco Onestini farà parte dei Secchioni. Questo quanto ha dichiarato la conduttrice: “Lui è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni“. In giuria, invece, dovremmo vedere Federico Fashion Style e Antonella Elia. In più anche un terzo misterioso giudice. Chi sarà? Al momento non lo sappiamo anche se si sta facendo strada da settimane il nome di Soleil Sorge.

La gieffina, infatti, è stata eliminata ieri dal GF Vip e questo le darebbe una possibilità concreta di prendere parte a La Pupa e il Secchione 2022. Ecco l’indiscrezione di Dagospia:

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, la data non ancora fissata. La Pupa e il Secchione sarà però in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice spingerebbe per una impostazione “stile GF Vip” con in corso un braccio di ferro per la diretta. In studio sarà presente una giuria che sarà formata, salvo colpi di scena, da tre vip. Dagospia ha accennato il nome di Antonella Elia a cui potrebbero aggiungersi la scrittrice e opinionista Barbara Alberti oltre alla presenza di Federico Fashion Style, fresco di partecipazione a Ballando con le Stelle. Nomi in pole ma ancora senza firma, circolano anche quelli di Simona Izzo (anticipata proprio da Dagospia) e di Ricky Tognazzi.

