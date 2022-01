1 La confessione di Delia Duran

Delia Duran sembra essere ancora molto scossa dopo l’aereo inviato dai fan e indirizzato a suo marito Alex Belli e Soleil Sorge. La modella ha avuto una forte reazione e ha minacciato di lasciare l’attore una volta per tutte, perché ormai stremata da questa situazione e da ciò che passa anche fuori dalla Casa del GF Vip.

Per Delia Duran, dunque, questo è motivo di riflessione. Mentre gli altri vipponi sono piuttosto dubbiosi e hanno sollevato varie ipotesi a riguardo. C’è chi pensa sia stata una messa in scena orchestrata dai due per far parlare di sé (questo è anche ciò che hanno urlato i fan a Soleil Sorge) e chi invece sostiene Alex piuttosto che Delia e viceversa.

Delia Duran non manca occasione di sfogarsi. Nella notte, per esempio, come vedete dai video sotto, ha parlato con i coinquilini in stanza da letto e ha fatto alcune confessioni. Ha anche spiegato che se dovesse continuare così, lei è pronta anche a lasciare Alex in diretta domani sera. Qui alcune delle tante clip della lunga conversazione…

n.1 #GFvip

A un certo punto, Delia Duran ha raccontato che se non fosse stato nulla non avrebbe di certo perso 10 kg, per poi spiegare che sarebbe dovuta entrare nella Casa come concorrente mentre Alex Belli era ancora tra i vipponi: “Io sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro. Gli autori mi avevano contattata come concorrente e avevo detto di sì per salvare io mio matrimonio”. Tutti si sono quindi chiesti come mai la gieffina non abbia fatto questa mossa e lei ha replicato: “Poi hanno cambiato idea e mi hanno stoppata. Qui alla fine decidono loro”.

Delia "Non è stato niente..magari fosse così non sarei dimagrita 10 kg..Poi per carità mi ha chiamato Alfonso e mi ha detto 'sei disposta ad entrare'"



Ma lei non è entrata perchè come diceva Alex doveva gestire tutto,compresa sua madre che non parla italiano😉 #gfvip #TeamSoleil

Insomma la situazione è piuttosto delicata e Delia Duran spera di poter recuperare il suo matrimonio con Alex Belli. Purtroppo non è riuscita a farlo con lui in Casa, ma si augura di poter risolvere tutto a distanza. Ce la faranno? Intanto sulla coppia a Pomeriggio 5 sono stati rivelati dei retroscena inediti…