L’opinionista di Uomini e Donne si racconta senza filtri: l’età che avanza, il dolore familiare mai dimenticato e l’amore infinito…

L’opinionista di Uomini e Donne si racconta senza filtri: l’età che avanza, il dolore familiare mai dimenticato e l’amore infinito per i suoi figli

Tina Cipollari è tornata ospite a Verissimo, accolta da Silvia Toffanin in un’atmosfera intima e sincera. Senza maschere né eccessi, ha parlato dell’avanzare dell’età con una naturalezza sorprendente. «Gli anni cambiano il corpo e anche il carattere», racconta, «ma io mi sento migliorata. Mi vedo più bella e più serena rispetto al passato».

Ricorda con emozione la Tina giovane: insicura, chiusa, spaventata dalle relazioni. «Avevo così tanta paura che non uscivo quasi mai di casa», confessa. Oggi invece si sente finalmente in equilibrio: «Sono single, sto bene e non sono qui per annunciare né matrimoni né gravidanze», scherza, regalando un sorriso al pubblico.

Il momento più toccante arriva quando parla della sorellina mai conosciuta, morta prima della sua nascita. Una ferita che ha segnato profondamente la madre. «Quando sono nata io, lei ha rivisto quella bambina. Avevamo gli stessi tratti», spiega Tina. «Mi chiamo Maria proprio come lei. È stato il suo modo di percepire un piccolo miracolo».

Non manca un pensiero affettuoso per il padre, scomparso a 98 anni: «Sognavo una grande festa per i suoi cento anni».

Profondissimo il suo legame con i figli, oggi ventenni. «Non dormo finché non tornano dalle serate. Se non rispondono ai messaggi, mi assale l’ansia», ammette con ironia e tenerezza. Una maternità vissuta con passione, anche nelle sue paure.

Tra una risata e qualche ricordo amaro, Tina conclude con sincerità: «Ho i miei momenti no, ma non voglio lamentarmi. La vita, nonostante tutto, mi ha dato tanto».

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X