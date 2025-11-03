La campionessa di pallavolo Alessia Orro ha condiviso a Verissimo gli anni bui della persecuzione e la gioia della sua nuova relazione con Matteo Picchio

Alessia Orro, la campionessa di volley, fresca di successi come il titolo di Campionessa del Mondo e l’MVP ai Mondiali 2025, vive un momento di grande pienezza, non solo in campo. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’atleta sarda ha aperto il suo cuore, toccando il tema della carriera e, inaspettatamente, rievocando uno dei capitoli più drammatici della sua vita privata: la lunga persecuzione da parte di uno stalker. La ventisettenne ha ripercorso il periodo terrificante, iniziato in modo apparentemente innocuo, il giorno del suo compleanno in ritiro con la Nazionale. Un uomo, presentatosi come un ammiratore, le aveva offerto un mazzo di fiori. “Credevo fosse un fan, ho ringraziato e sono andata via”, ha raccontato. Quello che sembrava un incontro casuale si è rapidamente trasformato in un’ossessione: l’uomo ha iniziato a inviarle messaggi sui social, dichiarazioni d’amore a minacce, fino a seguirla in ogni spostamento, spesso in stato di ebrezza.

Una vita “in prigione” e il ritardo della denuncia

Inizialmente, Orro ha ammesso di non aver compreso la gravità della situazione, un errore di valutazione di cui si è pentita. La sua quotidianità è stata stravolta: costretta a guardarsi continuamente le spalle, la pallavolista ha vissuto in uno stato costante di ansia. Il primo arresto dell’uomo, avvenuto nel 2019, non ha posto fine alla vicenda. Tornato in libertà, lo stalker ha ripreso le sue azioni, rendendo necessaria l’assegnazione di una scorta per la giovane.

Il lieto fine è arrivato quando, stanca delle restrizioni, Alessia ha deciso di rinunciare alla scorta. L’uomo si è ripresentato, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, ha segnato la fine della persecuzione. Oggi, superato quell’incubo, la serenità è tornata grazie anche alla love story con Picchio. Matteo, ex libero della Vero Volley, ha lasciato tutto per seguire la compagna a Istanbul, dove è diventato il suo preparatore atletico. Un gesto che testimonia, la grande forza del loro amore.

A cura di Alba Cosentino

