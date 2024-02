La Sad come Piero Pelù: rubano una borsetta tra il pubblico di Sanremo ed è quella di Giulia Salemi (VIDEO)

Sanremo

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Durante l’esibizione si stasera a Sanremo 2024 il gruppo La Sad si è reso protagonista di un divertente siparietto in stile Piero Pelù. Uno dei componenti è sceso in platea e ha rubato la borsetta a una ragazza tra il pubblico. E la ragazza era Giulia Salemi.

La Sad ruba la borsetta a Giulia Salemi a Sanremo 2024

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2024 l’ultimo cantante a esibirsi è stato il gruppo La Sad con la canzone “Autodistruttivo”. I tre componenti si sono presenti sul palco dell’Ariston con i loro solito look punk, capelli compresi. E una volta iniziata l’esibizione, si sono scatenati come non mai.

E così a un certo punto uno di loro è anche sceso in platea in mezzo al pubblico. Si è diretto verso una ragazza seduta, l’ha fatta alzare, le ha fatto fare una giravolta e poi le ha rubato la borsetta. La ragazza in questione era Giulia Salemi.

LA SAD CHE RUBA LA BORSA A GIULIA SALEMI #Sanremo2024 pic.twitter.com/5ihGkkR11d — 🐑 (@lthefutureisnow) February 9, 2024

La scenetta ha riportato subito alla memoria quello che aveva fatto Piero Pelù anni fa in gara quando aveva appunto sottratto la borsetta a una signora seduta tra il pubblico. Proprio questo “furto” di Pielo ha portato il Fantasanremo a inserire il gesto tra i bonus. E così La Sad ha fatto un bel po’ di punti anche stasera.

C’è da dire che La Sad aveva avvertito Giulia Salemi che ci sarebbe stato il furto. Oggi il gruppo ha incontrato la showgirl e lei aveva detto loro che li aveva in squadra e anche come capitani. E loro a un certo punto le hanno detto: “Se vieni all’Ariston ti rubiamo la borsa”. Lei a questo punto ha rivelato dove sarebbe stata seduta.

Promessa mantenuta e la Salemi sicuramente non è rimasta delusa.