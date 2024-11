Secondo quanto si apprende da Dagospia, La Talpa sarebbe a rischio chiusura anticipata per via dei bassi ascolti. La decisione di Mediaset

Le ultime di oggi informano che La Talpa sarebbe a rischio chiusura anticipata. Per questo Mediaset starebbe valutando delle altre opzioni. Ecco cosa è emerso dal sito di Dagospia!

La Talpa a rischio chiusura anticipata?

Mentre ieri su Canale 5 abbiamo avuto modo di assistere a This is Me, programma condotto da Silvia Toffanin dedicato ai ragazzi di Amici (andato molto bene in termini di ascolti), non mancano le novità sul palinsesto televisivo di Mediaset legati a La Talpa. Cosa sta succedendo nello specifico? Le notizie non sembrano essere buone, anzi!

Secondo quanto ripreso da Giuseppe Candela su Dagospia, il programma condotto da Diletta Leotta si starebbe avvicinando alla chiusura anticipata dopo il calo di ascolti lunedì scorso. Per tale ragione pare si voglia correre ai ripari in qualche modo.

Il giornalista sul sito diretto da Roberto D’Agostino ha dunque rivelato quale sarà la prossima mossa da parte dell’azienda del Biscione riguardo a La Talpa. Ecco cosa si legge a riguardo nello specifico:

“CANDELA FLASH! “LA TALPA” VERSO LA CHIUSURA ANTICIPATA”. Così si è aperta la notizia data dal giornalista su Dagospia. Ma quali sarebbero le motivazioni di tale scelta? Ecco cosa ha scritto Candela: “IL REALITY CONDOTTO DA DILETTA LEOTTA LUNEDI SCORSO È CROLLATO AL 10% DI SHARE, NUMERI TROPPO BASSI PER TRASMETTERE LE ULTIME TRE PUNTATE SU CANALE 5“

Quindi com’è possibile rimediare a ciò? Secondo quanto si apprende pare che si stia pensando a un nuovo piano di azione da attuare. A spiegarlo meglio sono le prossime righe qui a seguire: “I VERTICI MEDIASET AVREBBERO DECISO DI ACCORPARE IN UNA (O FORSE DUE) PUNTATE GLI EPISODI MANCANTI…”

Ora vedremo se la notizia sarà o meno confermata da parte di Mediaset e se quindi La Talpa subirà questo taglio per via dei bassi ascolti. Per ora attendiamo ufficialità e ci atteniamo alla programmazione attuale.