Chi è La Talpa? È Elisa Di Francisca? Questa gettonatissima domanda potrebbe avere una risposta grazie a un indizio emerso in rete che collega il tatuaggio dell’ex schermitrice al logo del programma.

La Talpa è Elisa Di Francisca?

Stasera torna una nuova puntata de La Talpa, la seconda di questa edizione, in cui ci siamo già fatti qualche idea dei concorrenti. Anche se da qui alla fine ci vorrà un po’ di tempo per capire chi è effettivamente la persona che ricopre questo ruolo. In ogni caso le indagini sono partite e i protagonisti, così come il pubblico stanno cercando di arrivare alla verità.

Sui social sono emerse diverse teorie su chi potrebbe essere La Talpa. E se fino a pochi giorni fa si pensava potesse trattarsi di Marina La Rosa, per via del logo che per alcuni rappresenterebbe la rosa dei venti. Ma c’è un ma. Un utente su Twitter ha postato uno scatto che riprende la figura per intero di Elisa Di Francisca, ripresa dal fotografo Pier Marco Tacca.

L’utente in questione, di nome Luca, evidentemente preso come tanti dal recepire indizi e curiosità sul programma, ha lanciato l’indiscrezione secondo cui La Talpa potrebbe essere Elisa Di Francisca. Il fan del programma ha fatto notare infatti il tatuaggio che ha sul piede. A guardarlo con attenzione effettivamente è molto simile al logo della trasmissione.

Quindi è Elisa Di Francisca La Talpa? Siamo andati a sbirciare sul profilo Instagram di Elisa Di Francisca, dove per l’appunto scorrendo tra le immagini abbiamo trovato questa foto….

Il post di Elisa Di Francisca – indizio La Talpa

Questo quindi ha lasciato pensare che potrebbe essere proprio lei la “traditrice” del gruppo, anche se tutti si sono sempre concentrati su altri concorrenti che si sono fatti notare maggiormente. Elisa De Francisca infatti fino a ora è rimasta più nell’ombra. Ma ora questo sospetto apre nuovi scenari, specie in attesa della puntata di questa sera.

Da ex sportiva, Elisa Di Francisca conosce i trucchi del mestiere e quindi di certo è in grado di “ingannare” l’avversario con la sua strategia di gioco. E chissà non possa essere proprio lei la persona che si nasconde dietro La Talpa. Riuscirà ad arrivare fino in fondo?