Nel corso dell’ultima puntata de La Talpa stiamo assistendo alle prove finali dei concorrenti. Durante una delle sfide però Lucilla Agosti si è sentita male ed è svenuta, venendo prontamente soccorsa dal resto del gruppo.

Lucilla Agosti sviene a La Talpa

Stasera su Canale 5 sta andando in onda l’ultima puntata de La Talpa. A breve dunque scopriremo finalmente chi è il traditore del gruppo e di certo sui social non mancano le teorie degli utenti, che stanno provando a indovinare l’identità del sabotatore. In attesa di scoprire cosa accadrà però stasera non mancano i colpi di scena all’interno del reality show.

Il pubblico sta infatti vedendo cosa è accaduto nel corso delle ultime prove che hanno affrontato i concorrenti ancora in gioco e proprio durante una delle sfide è accaduto qualcosa di inaspettato.

Il gruppo, diviso in tre squadre da due, ha dovuto trainare una biga romana per tre giri in un anfiteatro. Quando però è toccato alla coppia composta da Lucilla Agosti e Orian Ichaki qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Proprio la conduttrice si è infatti sentita male ed è svenuta durante la prova a La Talpa. A quel punto Lucilla è stata prontamente soccorsa dal resto del gruppo e dai medici e poco dopo ha ripreso conoscenza.

Durante la missione Lucilla è stata male ma se fosse solo strategia? 🤔 #LaTalpa pic.twitter.com/wDIirJ3wfr — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 25, 2024

Ma cosa accadrà stasera e chi sarà il traditore? Lo scopriremo a breve.