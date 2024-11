Tra i concorrenti della nuova edizione de La Talpa c’è anche Lucilla Agosti. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Ecco le informazioni circa la sua età, la sua vita privata e su dove seguirla sui social.

Chi è Lucilla Agosti

Nome e Cognome: Lucilla Agosti

Data di nascita: 8 settembre 1978

Luogo di nascita: Milano

Età: 46 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 56 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: conduttrice, speaker radiofonica e attrice

Fidanzato: è fidanzata con Vanni Oddera

Figli: ha tre figli, Cleo, Diego e Alma

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lucillagosti

Lucilla Agosti età e biografia

Cosa sappiamo in merito alla biografia di Lucilla Agosti? Andiamo a conoscerla meglio e vediamo quello che conosciamo su di lei. La conduttrice è nata l’8 settembre 1978 sotto il segno della Vergine. La sua età dunque è di 46 anni.

Sappiamo anche che la sua altezza è pari a 1 metro e 68 centimetri, mentre il suo peso corrisponde a 56 kg circa.

Il padre di Lucilla ha lavorato come medico radiologo, mentre sua madre era professoressa di disegno e storia dell’arte. La Agosti ha anche una sorella minore, Cecilia.

All’età di 20 anni si trasferisce a Parigi per studiare teatro e danza e per mantenersi inizia a lavorare come cameriera. Qualche anno dopo torna però a Milano. Ma dove vive oggi Lucilla? Attualmente vive a Milano. Prima di addentraci nella sua carriera, vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono chi è il marito di Lucilla Agosti.

La conduttrice è stata legata per ben 14 anni ad Andrea Romiti.

Dal loro amore sono nati anche tre figli: Cleo, nata il 31 gennaio 2011, Diego, nato il 29 dicembre 2013 e Alma nata il 3 novembre 2017.

Ma oggi Lucilla è single? Nel 2020 ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Vanni Oddera, ex stella del freestyle motocross.

Dove seguire Lucilla Agosti: Instagram e social

Il pubblico di Canale 5 senza dubbio si sta già chiedendo dove poter seguire Lucilla Agosti sui social.

La speaker radiofonica ha un profilo Instagram arrivo.

Sulla sua pagina la concorrente de La Talpa ama condividere con il suo pubblico i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Ma cosa sappiamo a riguardo? Andiamo a scoprirlo.

Carriera

La carriera di Lucilla Agosti parte nel 2000, quando inizia a lavorare in teatro nella commedia La strana coppia. Successivamente si trasferisce a Roma, dove viene scelta per condurre la trasmissione Azzurro, dedicata alla musica e agli artisti italiani.

Dal 2004 conduce invece alcune serate live: il Main Stage all’Arezzo Wave Love Festival e la serata finale del concorso Voci Domani. In seguito la vediamo in Space Girls su Happy Channel e Guelfi e Ghibellini su Rai 2.

Programmi tv e film

Prima di proseguire con la sua carriera, vediamo quali sono i programmi tv in cui abbiamo visto Lucilla Agosti.

La conduttrice è apparsa in: Azzurro, All Moda, Space Girls, Guelfi e ghibellini, Centovetrine, Camera Cafè, Flycase, Tutti nudi, Buona la prima!, DopoFestival, L’isola dei famosi, Mistero, Donna Moderna Live, Distretto di Polizia, Italia’s Got Talent, Hibe Show, Energie in viaggio.

Questi invece i film in cui abbiamo visto Lucilla: La fabbrica del vapore, La febbre, Il mercante di pietre, Il seme della discordia e Armando Testa – Povero ma moderno.

Camera Café

Nel 2004 Lucilla Agosti appare come guest star in un episodio della sit-com Camera Café.

A seguire inizia a occuparsi anche di moda e inizia a condurre la trasmissione All Moda. Allo stesso tempo debutta anche sul grande schermo, ottenendo ruoli in alcuni film, tra cui La febbre, Il mercante di pietre e Il seme della discordia.

Nel 2007 è protagonista con Ale e Franz di Buona la prima. Nello stesso anno approda anche a Radio Monte Carlo dove conduce RMC Magazine insieme a Max Venegoni.

Nel 2008 affianca Elio e le Storie Tese alla conduzione del DopoFestival al Festival di Sanremo.

Distretto di Polizia

Nel 2010 Lucilla Agosti entra a far parte del cast di Distretto di Polizia 10.

Qui la vediamo nel ruolo dell’ispettore Barbara Rostagno.

L’Isola dei Famosi

Due anni più tardi Lucilla Agosti entra nel cast de L’Isola dei Famosi 9, dove ricopre il ruolo di opinionista del reality show.

All’inizio del 2013 conduce con Jane Alexander la settima stagione di Mistero.

Italia’s Got Talent

A seguire Lucilla Agosti debutta su Sky nel programma Italia’s Got Talent insieme a Rocco Tanica.

Dal 2014 inizia a lavorare a R101, dove ancora oggi conduce diversi programmi di successo.

Lucilla Agosti a La Talpa

Nel 2024 Lucilla Agosti entra ufficialmente nel cast della nuova edizione de La Talpa, in onda su Canale 5 a partire da martedì 5 novembre.

In merito a questa esperienza la conduttrice afferma:

“Ho scelto di partecipare perché secondo me questo è uno di quei treni che si è fermato alla stazione giusta e non potevo non salire. Da questa esperienza mi aspetto di riuscire a capire delle cose che non ho avuto modo di capire di me. In questa esperienza dovrò usare più la testa che il cuore”.

I concorrenti de La Talpa

Sapete chi sono i concorrenti della nuova edizione de La Talpa? Andiamo a fare subito la loro conoscenza:

Alessandro Egger, Gilles Rocca, Veronica Peparini, Marco Melandri, Orian Ichaki, Andreas Muller, Andrea Preti, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca e Marina La Rosa.

Alla conduzione del reality show c’è invece Diletta Leotta, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza.

Il percorso di Lucilla a La Talpa

Martedì 5 novembre 2024 inizia ufficialmente il percorso di Lucilla Agosti a La Talpa. Ma cosa accadrà e come se la caverà la conduttrice all’interno del reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)