Amata, discussa e senza peli sulla lingua! È stata una delle storiche ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, per poi farsi largo nel mondo dello spettacolo. Ecco chi è Marina La Rosa: età, fidanzato e Instagram.

Chi è Marina La Rosa

Nome e Cognome: Marina La Rosa

Data di nascita: 21 gennaio 1977

Luogo di nascita: Messina

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 52 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attrice, opinionista e personaggio TV

Fidanzato: Marina dovrebbe essere single

Figli: Marina ha due figli

Tatuaggi: Marina non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @marina_la_rosa

Marina La Rosa età, altezza e biografia

Quanti anni ha Marina del Grande Fratello? Partiamo per ordine. Marina La Rosa è nata il 21 gennaio 1977 a Messina e ha 47 anni d’età. È del segno zodiacale dell’Acquario.

In quanto ad altezza e peso, Marina è alta 1 metro e 70 centimetri circa per 52 kg.

È diventata nota al pubblico per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Da quel momento, come vede la sua biografia e carriera, è diventata piuttosto nota.

Vita privata

E la vita privata? Marina ha un marito o un fidanzato? Oppure è single? Che lavoro fa il marito di Marina La Rosa e quanti figli ha?

Il 18 settembre 2010 si è sposata con un avvocato a Teano, da cui aveva già avuto un primo figlio di nome Andrea Renato nel 2009. In seguito nel 2011 è diventata madre del secondo figlio, Gabriele.

Dopo 10 anni di matrimonio, si è separata da suo marito. Oggi Marina La Rosa ha un nuovo fidanzato? Oggi è separata e non sappiamo se è legata a qualcuno sentimentalmente e dunque se ha un compagno.

Dove vive oggi Marina La Rosa? L’attrice ha vissuto in diverse città italiane ed europee ma non sappiamo al momento dov’è stabilita di preciso.

Dove seguire Marina La Rosa: Instagram e social

I social sono senza dubbio un mezzo importante per poter seguire Marina La Rosa. L’ex gieffina è presente con un profilo molto seguito su Instagram, dove di tanto in tanto condivide aggiornamenti sul suo privato e i suoi progetti lavorativi.

Carriera

La carriera di Marina La Rosa è piuttosto vasta tra programmi e serie TV. Il suo vero esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato però grazie al Grande Fratello nel 2000, quando è stata scelta come concorrente.

In carriera Marina La Rosa ha anche cantato una canzone dal titolo Marina nel 2020, insieme a Luca Vismara.

Di seguito più dettagli sui progetti che l’hanno coinvolta…

Film e serie TV

In quali film, serie TV e cortometraggi ha recitato Marina La Rosa? Qui di seguito vi riporteremo le serie televisive che l’hanno viste protagonista, ma ecco intanto tutti i corto con lei presente: Il non fumatore (2002); Quanta donna vuoi (2004) e Fiori nel vento, fantasie di una poetessa (2007)

È stata protagonista anche di alcuni spettacoli teatrali.

Beautiful

Nel 2002 Marina La Rosa ha debuttato come “guest star” della soap opera, Beautiful!

Carabinieri

Poco dopo il ruolo in Beautiful, Marina La Rosa nel 2003 è stata nel cast della fiction Carabinieri, in onda su Canale 5.

Terra nostra

È il gennaio 2003 quando ha preso parte a un’altra produzione internazionale come Terra nostra 2 – La speranza. Soap in onda su Rete 4.

Un posto al sole

Ma non solo! Perché nel 2004 per Marina La Rosa è arrivata anche la possibilità di essere protagonista di alcuni episodi di Un posto al sole.

Programmi TV

Durante la sua carriera Marina La Rosa ha partecipato a diversi programmi televisivi. Citiamo ovviamente la prima edizione del Grande Fratello nel 2000, trasmissione che le ha dato la notorietà.

Nel 2005 ha partecipato a Miss Muretto e l’anno successivo a In Out e Reality Circus. Si passa poi al 2008 quando è stata protagonista di Vita in crociera. In seguito ha avuto la possibilità anche di sperimentare la carriera da opinionista nel 2016/2017 nel programma Il giallo della settimana e in Mai dire Talk (2018/2019).

Successivamente sempre come concorrente nel 2023 ha partecipato a Celebrity Chef, il programma di Alessandro Borghese. Al 2024 risalgono invece È sempre Cartabianca e La Talpa.

Grande Fratello

Abbiamo fatto la conoscenza di Marina La Rosa per la prima volta nel 2000, quando ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello, ai tempi condotto da Daria Bignardi.

È stata eliminata dopo 71 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia del GF. L’edizione fu vinta, come noto, da Cristina Plevani.

Isola dei Famosi

Passiamo poi al 2019 quando ha preso parte alla quattordicesima edizione de La Talpa, arrivando seconda sul podio. Anche in questa occasione si è mostrata una grande concorrente, pronta a mettersi in gioco, senza mai tirarsi indietro.

Marina La Rosa a La Talpa

Cosa fa oggi Marina La Rosa? Nuova esperienza in TV per Marina, scelta come una delle concorrenti de La Talpa. Nella clip di presentazione ha svelato i motivi che l’hanno spinta a prendere parte al gioco:

“Ho scelto di partecipare a questo programma perché è un lavoro e perché bisogna scappare dalla routine”

Ha fatto sapere poi che è in grado di mantenere un segreto, se necessario. Ama mettersi alla prova e in questa esperienza vuole fare quante più sfide possibili e portarle fino in fondo.

Chi è che conduce La Talpa? A presentare il programma è Diletta Leotta.

I concorrenti de La Talpa

Chi è La Talpa? Tra questi concorrenti si nasconde la risposta a questa domanda. Scopriamo insieme chi sono tutti i protagonisti:

Alessandro Egger; Andreas Muller e Veronica Peparini; Andrea Preti; Elisa Di Francisca; Gilles Rocca; Lucilla Agosti; Ludovica Frasca; Marco Melandri; Marina La Rosa e Orian Ichaki.

Il percorso di Marina La Rosa a La Talpa

Riguardo al percorso di Marina La Rosa a La Talpa, sappiamo che la sua avventura è cominciata il 5 novembre 2024. Presto vedremo anche quale sarà l’evoluzione della sua esperienza.

(IN AGGIORNAMENTO)